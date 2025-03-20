下游需求逐步釋出 中鴻內外銷盤價開漲

中鴻內外銷開漲盤。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鴻（2014）今（20日）開出4月內銷、5月外銷盤價。內銷產品每噸漲500到600元不等，外銷也依產品及地區別每噸調漲10到20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，受關稅及貿易保護政策影響，歐美鋼價已明顯上揚，亞洲行情穩中趨堅，在原料行情持穩下，指標鋼廠均開出平高盤，預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出。

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中鴻為適度反映市場行情，並協助客戶積極拓銷，本次盤價溫和調漲；內銷熱軋每噸調漲500元、軋延料調漲600元、冷軋調漲500元、鍍鋅調漲600元。

中鴻指出，本月歐洲央行如期降息1碼、美國2月消費者物價指數（CPI）優於市場預期，歐、美製造業PMI指數皆連2個月走升。另，中國兩會延續「穩增長、促消費」基調，除財政赤字擴大至新高（4%），並表態預留財政空間、將擇機降準降息，相關政策料對其經濟動能形成支撐，預計全球經濟可保持穩健運行。

此外，中國官方2025年度計劃顯示，將持續實施粗鋼調控，推動產業減量重組，3月16日發改委也公布《提振消費專案行動方案》，有助其改善鋼材供需與外溢壓力；加上德國擬修憲擴增5,000億歐元基建投資、俄烏停火進入協商，均有利鋼鐵需求逐步復甦。

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