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對美出口前30大貨品 資通訊、積體電路為主

2025/03/20 20:07

美國川普總統擬課徵「對等關稅」，財政部長莊翠雲今表示，美方具體實施內容尚不明確，行政部門密切關注，已盤點對美國出進口前30大產品金額及關稅，提供給相關部會參考，各種方案都在研擬因應中。（記者鄭琪芳攝）美國川普總統擬課徵「對等關稅」，財政部長莊翠雲今表示，美方具體實施內容尚不明確，行政部門密切關注，已盤點對美國出進口前30大產品金額及關稅，提供給相關部會參考，各種方案都在研擬因應中。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國川普總統擬課徵「對等關稅」，美國財政部長貝森特抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」，外媒報導，台灣也在名單之內。對此，財政部長莊翠雲今表示，美方具體實施內容尚不明確，行政部門密切關注，已盤點對美國出進口前30大產品金額及關稅，提供給相關部會參考，各種方案都在研擬因應中。

根據海關統計，我國2024年對美國出口值達3兆5741億元，其中前30大貨品出口值達2兆5887億元，占對美總出口值的72.4%；前30大貨品主要是資通訊產品、積體電路、螺絲帽等鋼鐵製品、機動車輛用大燈及尾燈等。

另，我國2024年自美國進口值為1兆4857億元，前30大貨品進口值合計8089億元，占自美總進口值的54.4%；其中有21項進口關稅稅率為0%，其餘9項介於5%至30%，包括電動車及油電混合車17.5%、診斷或實驗用試劑5%、硬粒小麥6.5%、冷凍雞腿及雞翅20%、化學品5%等。

莊翠雲今率所屬機關首長以及公股事業董事長、總經理赴立法院財政委員會進行業務報告。朝野立委關切對等關稅對台灣的影響。莊翠雲表示，目前川普對等關稅的具體內容尚不明確，要看有哪些項目及稅率，目前已盤點對美國出進口前30大產品的金額以及關稅稅率，行政部門一直都在動，持續密切關注相關政策，各種方案都在研擬因應中。

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