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黃金博物館大金磚價格飆破7億元 央行將查核防盜系統

2025/03/20 16:16

新北市黃金博物館鎮館之寶大金磚，目前金價已突破七億二千萬元，民眾來黃金博物館一定要摸摸大金磚沾財氣。（記者盧賢秀攝）新北市黃金博物館鎮館之寶大金磚，目前金價已突破七億二千萬元，民眾來黃金博物館一定要摸摸大金磚沾財氣。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕近年國際黃金價格飆漲，今天金價又創新高，新北市金瓜石黃金博物館220公斤的鎮館之寶大金磚，價格也飆漲，20年多來從9700多萬元已經漲到7億2千多萬元，漲了7.2倍，民眾也驚呼連連，中央銀行最近也要來檢查黃金博物館的安全和防盜系統。

金瓜石黃金博物館2004年向中央銀行租了1塊重達220公斤的大金磚，當時是「全世界最大金磚」，由8名大漢扛進博物館的黃金館2樓展出，是金瓜石黃金博物館的鎮館之寶。

這個大金磚的外層以透明玻璃防護著，但2側有開設窗口，讓參觀的民眾看得到黃金，伸手也可以摸摸金磚，沾沾金塊的喜氣。

由於國際金價近年一直飆漲，今天黃金價格又創下新高，這塊220公斤的大金磚價格也翻漲，從21年前的9700萬元，如今已飆破7億2千萬元，漲了7.2倍。

黃金博物館人員說，最近參觀的民眾對大金磚也很感興趣，一定要來摸摸金磚招財氣，看到7億多的天價更是驚呼連連，還有民眾說「都是錢的味道」。

黃金博物館的大金磚身價斐然，央行也很關心它的保存狀況，央行人員將於4月初來查核黃金博物館的安全措施和大金磚的防盜系統，確保它的安全性。

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