全家點數將到期 幣託「點數兌換加密貨幣」大受歡迎

幣託與全家獨家合作的「點數兌換加密貨幣」近期熱度提升。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土交易所幣託（BitoPro）與全家（5903）便利超商合作日久。全家去年的會員點數「會員Fa點」即將在3月底到期，幣託今日表示，選擇使用幣託與全家獨家合作「點數兌換加密貨幣」服務的用戶大幅提升，尤其受到學生、上班族青睞。

幣託說明，透過「點數兌換加密貨幣」服務，用戶可以用全家會員點數免費兌換比特幣、以太幣、狗狗幣等主流加密貨幣，還能享受幣價增值的潛力，增值空間大，特別受到學生與上班族青睞。

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幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，2月開始每日點數額度不到3小時便被兌換一空，因點數換幣是最簡單接觸加密貨幣的管道，透過日常消費累積的點數，換取潛在的財富增長，其價值可能從一瓶飲料增值成兩瓶以上。

據幣託統計，使用「全家」會員點數換幣的年齡層落在18到39歲之間，近半年加密貨幣行情震盪，加上社群討論熱絡，除了比特幣、泰達幣位居前2名，狗狗幣、柴犬幣的兌換量異軍突起。

點數達人也建議，加密貨幣行情波動大，可逢低兌換，爭取更大的增值空間。

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