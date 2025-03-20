關稅要來了! 川普警告Fed最好降息

美國總統川普（Donald Trump）今（20日）公開向美國聯準會（Fed）施壓，要Fed最好降息。圖為Fed主席鮑爾和美國總統川普。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（20日）公開向美國聯準會（Fed）施壓，要Fed最好降息。

綜合媒體報導，為確保美國企業在國際市場上的公平競爭環境，減少美國在全球貿易中的劣勢，美國將於4月2日正式實施對等關稅（Reciprocal Tariffs），針對對美國商品徵收高關稅的國家，施加相應的報復性關稅。

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隨著關稅實施日期臨近，美國總統川普今（20日）稍早在社群平台Truth Social發文表示，隨著美國關稅開始對經濟產生（緩和地）影響，Fed最好要降息。川普還表示：「要做正確的事，4月2日是美國的自由解放日（Liberation Day）！！！」

報導指出，Fed週三（19日）宣布維持政策利率不變，將基準利率維持在目前的4.25%-4.5%水準，並暗示今年晚些時候仍可能降息。

除了政策聲明之外，Fed還發布最新經濟預測摘要 （SEP），預估今年將降息2次，2026年將降息2次，2027年將降息1次。

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