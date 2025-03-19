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股匯雙殺！台幣又貶回33字頭收33.043元

2025/03/19 18:37

台幣兌美元匯率一早32字頭再度失守，最後收在33.043元，貶值4.6分，匯價創逾2個月新低，成交量則略降至15.215億美元。（資料照）台幣兌美元匯率一早32字頭再度失守，最後收在33.043元，貶值4.6分，匯價創逾2個月新低，成交量則略降至15.215億美元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美股反彈失利，四大指數全數收黑影響，台股今日大跌逾300點，外資熱錢持續流出，台幣兌美元匯率一早32字頭再度失守，最後收在33.043元，貶值4.6分，匯價創逾2個月新低，成交量則略降至15.215億美元。

台股結束連2日反彈，今日下跌310.84點，收在21960.83點，三大法人合計賣超390.83億元。其中，外資賣超幅度擴大至341.41億元。

由於外資持續賣股、匯出，在央行理監事會議前夕，新台幣兌美元匯率早盤再度貶破33元整數關卡，最低下探至33.056元，逼近前低33.158元。在日本央行開獎後，目前市場聚焦聯準會利率如何看待川普2.0對經濟的影響以及主席鮑爾談話、利率點陣圖變化。

觀察主要亞幣呈現升貶互見態勢，其中，日圓在日央宣布暫停升息後，一度貶破150兑1美元關卡，隨後又回到149價位。

根據央行統計，美元指數今日小幅回升0.16%、日圓升值0.49%，但韓元重挫0.49%，人民幣與新幣同步貶值0.21%、台幣貶0.14%。

外匯交易員說，美元雖然小幅走揚，但並沒有特別強勢，台幣走貶主要還是外資熱錢持續出走，只要外資沒有回頭，台幣緩貶走勢不變，後市看33.2元價位能否守住，在此價位未跌破前，預期台幣短線在33元附近震盪整理機會較大。

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