民眾注意！住宅補貼3情形 無法繼續接受利息補貼

住宅補貼3情形無法繼續接受利息補貼。圖為苗縣府工商發展處為服務民眾住宅業務服務等成立「苗北辦公室」揭牌。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕配合中央政府政策，各縣市政府開放民眾申請住宅補貼，苗栗縣政府3月起陸續進行查核。苗栗縣政府工商發展處今天提醒民眾，3月開始進行查核對象共計798戶，但民眾需注意若不符合「3種情形」將停止補貼並收回溢撥的補貼利息。

苗栗縣政府工商發展處表示，查核主要檢視受補貼戶是否仍符合補貼資格，審查受補貼戶是否其家庭成員是否持有第二戶住宅；家庭成員是否同時享有多項住宅補貼，包含購置住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼、修繕住宅費用補貼、租金補貼或其他政府住宅補貼；接受利息補貼之住宅是否移轉予配偶或直系親屬以外之第三人。

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苗栗縣政府工商發展處強調，若經查核發現補貼戶有以上情事之一，將停止補貼，主管機關將自事實發生之日起停止利息補貼，並撤銷或廢止原補貼之處分；另可追回補貼款項，自事實發生之日起已溢撥之補貼利息，由承貸金融機構通知原核定戶限期返還，如逾期未返還，主管機關將依法追繳。

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