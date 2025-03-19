晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

民眾注意！住宅補貼3情形 無法繼續接受利息補貼

2025/03/19 15:47

住宅補貼3情形無法繼續接受利息補貼。圖為苗縣府工商發展處為服務民眾住宅業務服務等成立「苗北辦公室」揭牌。（資料照）住宅補貼3情形無法繼續接受利息補貼。圖為苗縣府工商發展處為服務民眾住宅業務服務等成立「苗北辦公室」揭牌。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕配合中央政府政策，各縣市政府開放民眾申請住宅補貼，苗栗縣政府3月起陸續進行查核。苗栗縣政府工商發展處今天提醒民眾，3月開始進行查核對象共計798戶，但民眾需注意若不符合「3種情形」將停止補貼並收回溢撥的補貼利息。

苗栗縣政府工商發展處表示，查核主要檢視受補貼戶是否仍符合補貼資格，審查受補貼戶是否其家庭成員是否持有第二戶住宅；家庭成員是否同時享有多項住宅補貼，包含購置住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼、修繕住宅費用補貼、租金補貼或其他政府住宅補貼；接受利息補貼之住宅是否移轉予配偶或直系親屬以外之第三人。

苗栗縣政府工商發展處強調，若經查核發現補貼戶有以上情事之一，將停止補貼，主管機關將自事實發生之日起停止利息補貼，並撤銷或廢止原補貼之處分；另可追回補貼款項，自事實發生之日起已溢撥之補貼利息，由承貸金融機構通知原核定戶限期返還，如逾期未返還，主管機關將依法追繳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財