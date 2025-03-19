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美國科技業「這職業」前景不妙 ! 就業人數跌至1980年以來最低

2025/03/19 09:29

AI影響飯碗，美國從事程式設計從事相關工作的人數，已下滑至1980年以來最低水位。（資料照）AI影響飯碗，美國從事程式設計從事相關工作的人數，已下滑至1980年以來最低水位。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧的崛起，正在重塑科技業的就業版圖。據報導，美國從事程式設計從事相關工作的人數，已下滑至1980年以來最低水位，更比21世紀初期的網路時代榮景腰斬一半以上。

分析師指出，1980年時，「小精靈」（Pac-Man）遊戲風靡全球，那時美國的程式設計師數量超過30萬人，到了2000年代初的網路泡沫時期更達到巔峰、達70多萬人，但如今已縮減了一半。

相較之下，美國整體就業人數在這45年間卻增加了近75%。

根據美國勞工統計局的人口調查數據顯示，美國程式設計師就業人數下降的趨勢，與OpenAI推出ChatGPT的時間相符。

專家指出，在美國程式設計師和軟體開發是2個概念。軟體開發者通常是負責程式設計師與工程師之間的溝通協調，以及設計客製化解決方案，其工作職責比專注於編寫程式碼的程式設計師更廣泛。

據報導，今年1月時，Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）表示，AI今年將會取代中級程式設計師的工作。據預測，從2023年到2033年，軟體開發類工作將成長17%，而程式設計師職位將減少約10%。

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