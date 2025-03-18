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7秒內測出心臟病、準確率96％ 14歲天才開發出AI檢測程式

2025/03/18 21:13

西達爾特·南迪亞拉（中，Siddharth Nandyala） 是一位來自印度阿南塔普爾的14歲人工智慧天才。（取自網路）西達爾特·南迪亞拉（中，Siddharth Nandyala） 是一位來自印度阿南塔普爾的14歲人工智慧天才。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名14歲的印度天才開發出人工智慧心臟檢測應用程式，可以在短短7秒內檢測出心臟病，準確率高達96%。

西達爾特·南迪亞拉（Siddharth Nandyala）是一位來自印度阿南塔普爾的14歲人工智慧天才，現居住在美國德州弗里斯科，他正利用人工智慧在醫療保健領域取得重大進展。

南迪亞拉被Oracle和ARM認證為全球最年輕的AI專業人士，他的開創性工作贏得了印度安得拉邦首席部長N. Chandrababu Naidu等全球領導人的讚譽。

南迪亞拉開發了CircadiaV人工智慧心臟病檢測 ，這是一款人工智慧應用程式，能夠利用基於智慧型手機的心音記錄在短短7秒內檢測出心臟病。

這項創新技術在美國超過1萬5000名患者和印度700名患者身上進行測試，準確率高達96%。CircadiaV在貢土爾政府綜合醫院等機構的成功凸顯在現實醫療場景中的潛力。

透過智慧型手機捕捉的心音記錄透過CircadiaV中的AI演算法進行分析，可以快速識別潛在的心臟問題。這種快速、方便的篩檢過程，不僅有利於早期發現心血管疾病，而且還將關鍵的衛生服務擴展到醫療基礎設施有限的偏鄉地區，有可能顯著改善患者的治療效果。

CircadiaV 體現了人工智慧使醫療診斷民主化的潛力，使先進的技術變得可用且價格合理。然而，人工智慧與醫療保健的整合也帶來了挑戰，包括需要徹底驗證、監管部門批准以及確保資料隱私和安全。

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