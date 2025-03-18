股匯雙漲！台幣重返32字頭收32.997元

台幣收32.997元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國政府關門問題順利化解，美股收紅激勵台股連續兩日反彈，外資賣超幅度縮減，新台幣兌美元匯率今日走勢震盪，最後收在32.997元、小升0.8分，匯價重返32字頭，成交量略升至18.25億美元。

台股今日上漲153.04點，收在22271.67點，三大法人合計買超23.84億元。其中，外資賣超幅度縮小至百億元以內，今日賣超46.06億美元。

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匯銀人士指出，上午盤台幣貶值壓力仍重，使台幣最低下探至33.035元，不過央行也進場踩煞車，出口商收到訊號後紛紛進場拋匯，午後台幣貶勢收斂，最終重新站回32字頭。

目前市場關注超級央行週的登場，美國聯邦公開委員會將進行維持兩天的會議，並於台灣時間20日宣布利率決策，下午台灣央行利率會議也將召開，在此前還有日本央行於19日開會，投資人尤其關切聯準會聲明變化以及降息路徑是否改變、Fed主席鮑爾談話。

匯銀主管認為，台幣目前走勢還是偏弱，不過看起來在33.2元之前還有守，短線上可能還是在33元附近來回測試。等待市場訊息更明朗。

根據央行統計，今日亞幣升貶互見，美元指數今日回跌0.38%，但日圓因日本首相石破茂支持度破底，單日重挫0.67％，韓元小跌0.03%、台幣小升0.02%、人民幣勁揚0.16%、星幣大漲0.23%。

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