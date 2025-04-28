川普推新所得稅減免措施 抵銷關稅衝擊

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著大眾對於華府經濟議程的擔憂日益加劇，美國總統川普（Donald Trump）週日（27日）表示，全面的關稅將有助於政府調降年收入低於20萬美元（約新台幣651萬元）族群的所得稅。

《彭博》報導，川普先前曾表示，關稅收入可以取代所得稅，但經濟學家對此說法提出質疑。川普週日在真實社群（Truth Social）發文表示，當關稅出現，許多人的所得稅將大幅減少，甚至可能完全取消，重點將放在年收入低於20萬美元的族群上。

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川普的關稅立場嚴重擾亂市場，導致人們擔心美國物價上漲，連帶引發經濟衰退的疑慮，以及美國避風港地位可能被撼動的擔憂。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則在週日（27日）的一次採訪中對這種擔憂提出質疑。

貝森特在《美國廣播公司》（ABC）的節目「本週（This Week）」上表示，這不一定代表著失去信心，兩週或是一個月內發生的任何生意，都可能是市場雜音。貝森特指出，川普政府正在「設定基本面」，讓投資人知道美國政府債券市場是世界上最安全、最穩健的市場。

川普從紐澤西州返回華府的途中表示，美國將賺很多錢，透過關稅收入可以為這個國家的人民減稅。川普補充，政府需要花一些時間才能做到這一點。

川普希望延長2017年首個任期內批准的所得稅減免政策，其中許多政策將於2025年底到期。川普也提議擴大稅收減免，同時將企業稅率從21％削減至15％。

在國會，共和黨4月初達成的一項法案框架將允許政府在10年內減稅高達5.3兆美元（約新台幣172.6兆元）。川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，川普的關稅將比這個帶來更多的收入，不過多數經濟學家認為，關稅潛在收入不如政府預期的高。

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