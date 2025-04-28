削減公務員太過火 美聯社民調：馬斯克好感度狂降

全球首富馬斯克（Elon Musk）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）長期以來不顧批評者和懷疑人士，花費數年時間打造商業巨頭和科技遠望者的聲望，最新民調顯示，馬斯克近幾個月在華府權力不斷擴張，他的好感度明顯下滑。

美聯社-NORC公共事務研究中心（The AP-NORC Center for Public Affairs Research）調查發現，馬斯克作為川普政府精簡、改革聯邦政府的關鍵人物，只有33％美國成年人對馬斯克持有好感，這一比例相較於12月的41％有所下降。

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民調發現，約3分之2的成年人認為，馬斯克在過去幾個月中，對聯邦政府擁有過大的影響力。不過這種影響力可能即將結束，這名富豪企業家預計將在未來幾週內辭去行政職務。

與削減政府人員做出的整體努力相比，馬斯克的受歡迎程度明顯較低。川普稱美國政府人員過於臃腫且腐敗，大約有一半的美國成年人認為，川普在削減聯邦公務員規模方面做得太過火，約有3成的人認為，他已經達到目的，僅14％的人希望政府繼續行動。

參與調查的75歲退休人士沃爾夫（Susan Wolf）表示，聯邦政府確實太大，但馬斯克「把一切都搞砸了」，馬斯克在私營企業的成功，並不適用於華府。沃爾夫指出，他認為管理政府就像管理企業一樣，但實際並非如此，一個是為了人民的利益，另一個則是為了公司的利益。

大部份的裁員行動都是透過政府效率部（DOGE）所完成，該部門成立後，已有數千名聯邦僱員被迫離職或解僱，合約被取消，整個機構陷入停頓。

藉由大規模裁員，馬斯克成功為聯邦政府提供一劑休克療法，其他目標卻未能實現。在喊出削減1兆美元（約新台幣32.5兆元）的支出後，馬斯克又設定了低得多的1500億美元（約新台幣4.8兆元）目標。

馬斯克預計將開始投入更多時間在他旗下的電動車品牌特斯拉（Tesla），在政府工作期間，特斯拉的收入大幅下降。馬斯克在最近的財報會議上告訴投資人，現在建立政府效率部的主要工作已完成，預計接下來每週只會花費1到2天時間處理政府事務。

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