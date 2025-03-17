陳立武整頓英特爾 外媒曝大刀闊斧重整2業務 劍指中階管理層

據兩名知情人士透露，英特爾新執行長陳立武已考慮對晶片製造方法和人工智慧策略進行重大改變，以期重振陷入困境的公司。（取自英特爾官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾新任執行長陳立武回歸領導，根據兩名知情人士向路透透露，陳立武已考慮在周二（18日）重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧策略進行重大改變，以期重振陷入困境的公司。新的發展軌跡包括重組公司的人工智慧方針和裁員，以解決陳立武認為公司行動遲緩和臃腫的中階管理層問題。

消息人士稱，重組公司的製造業務是陳立武的核心任務之一。 據另外兩位了解會議情況的人士透露，在上週被任命為執行長後的一次全體會議上，他告訴員工，公司需要做出「艱難的決定」。

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陳立武現年65歲，曾任晶片設計軟體公司Cadence的執行長兼科技投資長，去年8月辭職前曾擔任英特爾董事會成員。重返執行長一職後，他將接管這家美國標誌性企業。

知情人士透露，短期內，陳立武的目標是透過積極吸引新客戶來提高製造部門英特爾代工廠的業績，該部門為微軟和亞馬遜等其他設計公司生產晶片。

他還將重新啟動生產為人工智慧伺服器提供動力的晶片的計劃，並在軟體、機器人和人工智慧基礎模型等多個領域尋求伺服器以外的發展。

英特爾發言人在一份事先準備好的聲明中表示：陳立武加入後將花大量時間傾聽客戶、合作夥伴和員工的意見，並與領導團隊密切合作，為公司未來的成功做好準備。

英特爾拒絕進一步對媒體報導置評，也拒絕讓陳立武接受訪問。

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