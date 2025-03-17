中國鋼鐵氾濫 泰國鋼企3年倒3500家陷「危急存亡之秋」

中國鋼鐵大舉湧入，讓泰國業者吃不消。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普對進口鋼材課徵25%關稅，加劇全球鋼鐵業者疑慮，他們已疲於對抗大舉湧入的廉價中國鋼鐵。泰國鋼鐵業者為此要求政府提供更多保護，根據泰國媒體Thansettakij報導，由於不敵中國生產過剩的進口鋼鐵，過去3年半超過3500家泰國鋼鐵廠已倒閉。

彭博報導，隸屬泰國工業聯合會的鋼鐵行業俱樂部副主席Pongthep Thepbangchag指出，「我們很無助，而政府是我們唯一的希望；泰國鋼鐵因經濟成長疲軟、低迷的消費與廉價的供應，已陷於危急存亡之秋」。

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報導說，川普的關稅只是席捲全球鋼鐵產業保護主義浪潮的最新舉措，而此措施主要是回應氾濫的中國出口。貿易防禦恐引發雪球效應，因為每一新行動可能刺激其他國家自我保護，以避免受供應轉移的衝擊。

越南與南韓近期公佈對中國進口鋼品課徵高額反傾銷稅，歐盟正修訂其保護條款，而印度當局建議採取管制措施，泰國則已對來自中國的熱軋捲板課徵31%關稅。

Thepbangchag說，泰國是東南亞第4大鋼鐵生產國，業者已與政府商談課徵更高反傾銷稅，並加強品質管制，以抑制進口。泰國是中國主要鋼鐵的最大客戶之一，去年進口逾500萬噸。

對中國鋼鐵出口的抵制加劇，使中國鋼鐵業面臨壓力。本月初出現一連串政府支持的限產臆測。標普全球評級指出。隨著貿易壁壘增加，今年中國鋼鐵的出口可能下滑高達20%。

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