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中國線上高利貸超離譜！利率直逼6000％ 放款人竟不是活人

2025/03/17 14:54

中國被爆出現「電子簽」高利貸騙局。（路透資料照）中國被爆出現「電子簽」高利貸騙局。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲軟不振，許多民眾急須資金應急，轉向電子平台借錢卻受騙的事情，7天借款利率高達近43%，甚至其中一家電子借款平台年利率甚至近6000%，相當驚人。中媒指出，這些電子借款平台已變相演成為高利貸溫床，放款人為了規避相關法律風險，除了以假帳號申請之外，甚至連去世親人的資訊也拿來使用，實在離譜。

據報導，「電子簽」指的是一種行為，中國借款人在借貸寶、人人信等電子簽約平台簽署具有法律效力的借條，實際上放款者並不是這些平台，而是加入平台申請要放款的陌生人，借貸雙方是透過微信或支付寶進行借、放款交易，電子平台則是借款媒介，為每一單收取「出證費」，關於借貸交易既不管也不詢問，最終延伸成為多起高利貸詐騙事件。

中媒報導，這種平台借貸金錢，會出現借款金額與借條記錄不符，借款人最終陷入高額利息與不斷循環的展期費用之中。

據報導，一位中國洪先生在借貸平台「借貸寶」簽了符合中國政府規定的電子借貸協議，也完成電子簽的借款合約，實際交易卻不在「借貸寶」平台上進行，借放款雙方都各自在微信上完成借錢步驟，洪先生感到相當意外。

洪先生向放款人借款5000元人民幣（以下同，約新台幣2.2萬元），實際上卻只收到3500元（約新台幣1萬5900元），但查詢借款平台上的欠條金額登記卻還是5000元。洪先生稱，短短7天還要付額外1500元（約新台幣6800元）利息，他最後意識到遇到高利貸。

中媒指出，假如電子簽的借款人不能如期還錢，「借貸寶」平台會讓借款人辦理「延期還錢」，只要支付展期費用，延長7天不收利息。實際上，放款人私底下讓洪先生每天另外支付300元利息，否則不同意讓他延期還錢。

洪先生很無奈只好辦理延期還錢，這又形成了新的債務關係，於是「借貸寶」平台又再次跟洪先生收取「出證費」。洪先生在多次展期後，發現自己總共還了7000多元（約新台幣3.2萬元），早就超出了3500元借款本金，於是要求放款人消除這筆借貸紀錄。

但放款人稱，要銷除這筆借貸得付2萬元（約新台幣9.1萬元），不然借貸交易仍舊持續。洪先生一氣之下，既不延長繳費也不繼續還錢，就任由這張借據逾期，沒想到「借貸寶」平台在這段時間仍不停地收逾期費，洪先生的債務就像雪球般、越滾越大。

借款人王女士發生同樣事情，她在另一電子簽平台「人人信」借款3萬元（約新台幣13萬6800元），但實際上只拿到1萬4000元（約新台幣6萬3000元），被扣除的1萬6000元（約新台幣近1.3萬元）是利息，但電子平台上顯示借款金額仍為3萬元。通過人人信平台，借款年化利率高達5959.18%。

業內人士指出，電子借款合約具有法律效益，在平台簽署借貸協議的借放款，都是經過身分證件以及人臉辨識等方式審核通過。因此，當借款人發覺自己踏入高利貸陷阱、被暴力催收債務後，第一時間是透過法律進行自身權益維護。

但事實上，借款人是找不到放款人，主要是許多放款人是透過農村老人，甚至去世親人來進行假帳號申請，以規避法律風險。

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