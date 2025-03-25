LTN經濟通》追殺中國？川普從陸地打到海上

川普政府正準備一項行政命令，旨在振興美國造船業，並削弱中國在全球航運業的主導地位。（資料照，彭博）

中國製造船舶 美將收高額港口費

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府在其全球貿易衝突中開闢了一條廣闊的新戰場，2025年2月24日《路透》報導，美國貿易代表辦公室（USTR）表示，作為對中國在全球造船、海運和物流行業日益主導地位調查的一部分，提議對進入美國港口的中國製造的船舶徵收最高每艘150萬美元的費用。

這項政策目的在重振美國造船業，並削弱中國對全球航運業的控制。USTR詳細列出了其提議的費用和其他航運限制，且已安排於3月24日舉行公聽會，討論這些措施。

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根據提案，例如中國國有的中國遠洋運輸集團（COSCO）等中國海運運營商擁有的船舶，每艘船的港口進口費最高可達100萬美元；非中國海運運營商如果運營「中國建造」的船舶，每次進入美國港口的費用將高達150萬美元，例如擁有超過50%中國造船船隊的運營商，無論來源地如何，每次進口費將為100萬美元；如果中國船隊比例介於25%和50%之間，則收費為75萬美元；低於25%時，收費為50萬美元。

《紐約時報》指出，美國貿易代表辦公室的提議反映了川普政府奉行的「美國優先」。該提案將推進孤立中國的使命，同時減少美國對中國工業的依賴，這是美國兩大黨罕見達成共識。預計在新政策實施後的7年內，至少15%的美國出口貨物是由懸掛美國國旗的船隻運輸，5%的船隊必須在美國建造。

這一舉止是全球貿易政策中一項關鍵的轉折點，不僅是經濟手段，還涉及到政治層面的競爭，目的在於削弱中國的全球影響力。這已不只是單純的貿易壁壘，而是美國針對中國在全球航運與物流市場長期擴張的全面反制。

中國自21世紀初以來，已經成為全球造船業的領頭羊。（資料照，法新社）

政府大量補貼 中國造船全球市佔已逾50%

中國自21世紀初以來，已經成為全球造船業的領頭羊，中國造船業的崛起用了不過20多年。《路透》報導，美國貿易代表辦公室在2025年1月16日的報告中表示，中國自1999年以來，全球造船總噸位的市占率從5%，已增長到2023年的超過50%，這主要歸功於大規模的國家補貼和對國有企業的優惠待遇，這些政策擠壓了私營部門的國際競爭對手。

而同期美國在全球造船業所占比例還不到0.1%，中國船舶集團一年建造的商船噸位多於美國全國造船業在二次大戰以後所造的商船總噸位。報告中指出，美國造船廠在1975年建造了70艘船，但現在每年僅建造5艘。

根據國際造船業協會（ICS）及其他行業數據，中國現在是世界上最大的造船國之一，根據船舶建造量，甚至超過了韓國和日本等傳統造船強國。在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位，高階船型訂單飽滿，利潤按年增長近2倍。

中國造船業3大指標連續15年居世界第一，去年（2024）中國造船業完工量達55.7%，意味去年全球交付的船隻中，有一半以上是中國製造。手持訂單量佔全球市場63.1%，新接訂單量佔全球市場74.1%，意味後續所造的船中，有70%以上是中國製造。

中國的造船業不僅在數量上領先，還在技術創新和造船類型的多樣性方面取得了顯著進展。中國擁有世界上最現代化的造船廠，能夠建造從貨船、油輪到貨櫃船、天然氣運輸船等多種類型的船舶。

中國的造船業以大規模的補貼和國有企業的優勢，壓低了成本，讓美國的船隻建造商無法與之競爭。（資料照，路透）

美國期待降低對中國航運依賴

美國的造船業長期處於衰退狀態，原因之一就是中國的造船業以大規模的補貼和國有企業的優勢，壓低了成本，讓美國的船隻建造商無法與之競爭。美國的造船業需要大量的政府補助和投資，才能夠在全球市場中保持競爭力。

具體來說，美國的造船業在價格、技術和規模上都處於劣勢。中國憑藉低成本的勞動力、先進的生產技術以及規模經濟，能夠以更低的價格建造船舶，這使得美國造船業無法維持其市佔，造成嚴重的貿易失衡。

1月被任命為聯邦海事委員會（FMC）主席的Louis Sola表示「我們需要抵消中國給予其造船業的補貼，以牙還牙」 ，「這些錢（對中國船舶收取的費用）該用在哪裡呢？這筆錢應該投資於美國航運。」

美國貿易代表署（USTR）指出，中國政府對造船業的大量補貼是使中國船隻在全球市場上占有如此主導地位的關鍵，這些補貼措施，包括提供低利貸款、補貼建造材料、減少環保標準等。美國認為，這種由國家資助的方式不僅扭曲了市場競爭，還對美國以及其他西方國家的造船業造成了極大的壓力。

美國對中國船隻進行制裁的背景之一是想減少對中國在某些關鍵領域的依賴，美國擔心過度依賴中國的供應鏈會對美國的經濟和國家安全帶來風險。尤其擔心中國的船隻能夠運輸大量的關鍵物資及能源，這使得中國能夠在全球貿易中發揮更大的影響力。減少對中國航運業依賴，有助於美國在全球貿易體系中維持其領先地位。

《BusinessInsider》報導，川普近期在國會演講時表示，美國曾經是全球最大造船國，但數十年來能量逐漸流失，因此要重振國內造船產業，讓美國重回商用和軍艦造船大國地位。川普將從軍艦開始著手重振美國造船產業，他先前曾經提到考慮用稅收激勵方式提振美國造船產業，並可能在白宮成立專屬單位處理造船能量問題。

全球最大資產管理公司美國貝萊德集團（BlackRock）先前宣布，同意收購香港長江和記實業公司（CK Hutchison Holdings）的兩個巴拿馬運河港口經營權，此舉顯示美國不僅要削弱中國造船業，更要阻止中國透過港口布局影響全球貿易。

香港長江和記實業旗下子公司和記港口，負責經營巴拿馬運河兩側5個港口的其中2個，包括克里斯托巴港。（資料照，美聯社）

美國的制裁 將使訂單離開中國造船廠

若美國對中國船隻徵收費用或其他形式的制裁，將使中國造船業的運營成本大幅上升，削弱其競爭的優勢。中國可能會嘗試透過提高生產效率、降低其他成本或尋求新的市場來應對，但這需要時間和資源。

面對制裁，中國的船舶可能會在美國市場遭遇銷售困難，進而導致中國在美國市場的市佔率下降。隨著成本的增加，其他國家如韓國、日本等競爭對手可能會趁機增強市佔，特別是在高端船舶製造和技術創新領域。中國目前占全球市場的船舶建造量高，這些制裁也可能會對全球航運市場的供應鏈造成波動，特別是在中國主導的低端貨運船舶市場中。

對於美國擬對中國製船隻徵收高額靠港費用，中國船東協會在美國貿易代表署網站上發表評論稱，該機構的提議具歧視性，違反世界貿易組織（WTO）規則以及WTO爭端解決機制。中國外交部則說，此舉不會振興美國造船業，中方將採取行動維護自身權益。

中國的製船業受到制裁，並且價格上升，全球航運業的整體成本將可能上升。（資料照，法新社）

全球航運業陷混亂

若中國的造船業受到制裁，並且價格上升，全球航運業的整體成本將可能上升。美國的制裁措施將增加其他國家的航運成本，因為許多航運公司依賴中國建造的船隻，尤其是貨運船和油輪等船型，這樣的成本上升會進一步推高全球運輸費用，並且可能推動貿易價格上漲，尤其是在中國與其他國家的貿易中。

《德國之聲》報導，哥本哈根船運分析公司Xeneta的首席分析師桑德（Peter Sand）表示「如果一艘船卸載1000個貨櫃，那麼如果額外征收100萬美元費用，每個貨櫃的費用就將增加1000美元。」他表示船運成本增高將推高進口商品價格，成為美國經濟放緩的一個因素。

船運公司正在尋找替代方案，避免停靠美國港口。比如，轉向墨西哥或加拿大船運，然後以卡車或鐵路運往最終目的地。分析師表示，新近墨西哥西岸港口已接近最高吞吐量。另一種方式是變更所有權，將中國船隊與非中國船隊分開。

此外，根據該行政命令草案，「無論是在何處建造，或懸掛何國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻」，進入美國港口時應收取費用。這項計畫可能波及主要貨櫃運輸業者，包括瑞士的地中海航運公司（MSC）、丹麥的馬士基集團（Maersk）、德國的赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）、台灣的長榮海運，以及載運糧食、燃料和汽車的船隻營運商。

《路透》報導，法國航運公司CMA CGM表示，美國提議對中國船舶徵收高額港口費用，將對行業中的所有公司產生重大影響，因為該行業大多數船舶都在中國建造。

美國對中國製船業的制裁將會對中國及全球航運業產生深遠影響。對中國而言，制裁將迫使其造船業面臨更高的成本和競爭壓力，並可能推動其在技術創新和市場多元化方面作出更大努力。對全球航運業而言，制裁可能引發運輸成本上升、供應鏈中斷和市場結構變動，並可能對全球貿易格局造成一定衝擊。

隨著中美貿易關係的升級，全球經濟的複雜性將進一步加深，各國的經濟政策和貿易策略恐將在未來幾年面臨更多的挑戰與不確定性。

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