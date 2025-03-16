打臉習！學者吐槽人民幣國際化是「神話」

學者認為，人民幣國際化是神話。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中共領導人習近平過去數年力推人民幣國際化，挑戰美元霸權，成效卻備受質疑。中國溫州商學院學者發布評論指出，人民幣不會很快成為主要貨幣，原因很簡單，在中國以外的地方用人民幣買不了多少東西。此觸及人民幣國際化神話的核心，也就是外國人若不能投資人民幣資產，他們為何以及如何累積人民幣？各國貿易更願意以美元結算，因為它們可以直接、開放進入美國資本市場，而美國資本市場則是全球最深入、流動性最強的市場。

中國溫州商學院學者阿納斯塔西（Anthony W.D. Anastasi）在《南華早報》發布評論文章，闡述人民幣國際化與美國再工業化都是神話。

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文章稱，人民幣不會很快成為主要貨幣，原因很簡單，在中國以外的地方用人民幣買不了多少東西。即使有關沙烏地阿拉伯接受人民幣支付石油款項的報導黑多，「有些人」更宣稱這是美元霸權終結的開始。

然而，沙烏地阿拉伯到底要用它賺到的人民幣做什麼？標普全球在去年一份報告分析此發展趨勢，得出的結論是，由於人民幣在國際貿易和金融領域的使用並不廣泛，因此使用人民幣資金的管道相對較少。

文章提及，沙烏地阿拉伯對中國的出口大於從中國的進口，沙烏地阿拉伯可以利用部分收益來支付購買的商品，剩下的錢幾乎都會兌換成美元，購買以美元計價的資產，因為對於非中國人來說，在中國以外幾乎沒有可行的人民幣計價資產可供購買。

那麼中國內部的情況又是如何呢？沙烏地阿伯拉的王儲可以自由購買上海外灘黃金地段的房地產嗎？可能不是。在上海的外國人必須先在上海工作並納稅至少一年才可以購買房地產，中國各地都有類似的限制，不僅適用於房地產，也適用於其他資產。另外，中國公民將大量人民幣匯出境外也面臨限制。

因此，經濟學家認為中國擁有封閉的資本帳，這就觸及了人民幣國際化神話的核心，如果外國人不能投資人民幣資產，那麼他們為何以及如何累積人民幣？

那些認為人民幣無需成為主要儲備貨幣，即可成為主要交易貨幣的想法，誤解了儲備貨幣和交易貨幣的本質作用和相互關係。美元主要用於貿易，因為它是主要儲備貨幣，而不是反過來。各國願意以美元結算貿易，因為它們可以直接、開放進入美國資本市場，而美國資本市場則是全球最深入、流動性最強的市場。

文章認為，阻礙人民幣國際化的力量其實與阻礙美國再工業化的力量相似。通常情況下，貿易順差國家都有低估的貨幣和龐大的製造業，而貿易逆差國家，例如美國則相反。由於美元估價過高，美國陷入製造業空洞化和全球最大的貿易逆差。

文章說，美元被高估主要是因為美國的開放資本帳。全球不受限制進入美國資本市場使得美元成為世界儲備貨幣。其巨大的貿易逆差也確保了全球美元的穩定供應，鞏固美元作為主要儲備和交易貨幣的地位。

文章表示，如果中國希望人民幣成為主要貨幣，就必須開放資本市場，讓人民幣升值，但這會對其面向出口的製造業造成不利影響。同樣的，如美國若要重新工業化，首先需要開始限制其資本帳戶，使外國人更難購買美國資產，讓美元下跌，以便美國製成品能夠具有競爭力的價格，但必須放棄美元的儲備貨幣地位。

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