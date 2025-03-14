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鴻海2024全年大賺11.01元 創歷史新高

2025/03/14 14:40

鴻海今天召開法說會，公布2024全年稅後淨利1527.05億元、每股盈餘11.01元，皆創下歷史新高紀錄。（資料照）鴻海今天召開法說會，公布2024全年稅後淨利1527.05億元、每股盈餘11.01元，皆創下歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天召開法說會，公布2024全年稅後淨利1527.05億元、每股盈餘（EPS）11.01元，皆創下歷史新高紀錄，展望今年在雲端網路、元件及其他產品帶動之下，營運表現可望勝過2024年，而第1季旗下4大產品雖然僅有雲端網路產品呈現季增，但從全年來看，年對年表現都會優於去年同期。

鴻海2024全年營收6兆8596.15億元、年增11%，毛利率6.25%、年減0.05個百分點，營益率2.92%、年增0.22個百分點，歸屬母公司業主淨利1527.05億元、年增7%，淨利率2.23%、年減0.08個百分點，每股盈餘11.01元、年增7%。

鴻海去年第4季營收2兆1305.04億元，季增15%、年增15%；毛利率6.15%、季減0.04個百分點、年增0.03個百分點；營益率3.03%、季增0.7個百分點、年增0.23個百分點；歸屬母公司業主淨利463.26億元，季減6%、年減13%；淨利率2.17%、季減49個百分點、年減0.7個百分點；每股盈餘3.34元，季減6%。年減13%。

鴻海去年第4季旗下消費智能產品營收比重51%、雲端網路產品26%、電腦終端產品17%、元件及其他6%，整體單季營收優於預期、強勁成長，消費智能產品遜於預期，季對季、年對年表現持平，雲端網路產品符合預期、強勁成長，電腦終端、元件及其他產品皆優於預期、強勁成長。

鴻海2024全年消費智能產品營收比重46%、雲端網路產品30%、電腦終端產品18%、元件及其他6%，全年營收符合預期、顯著成長，消費智能產品符合預期、略為衰退，雲端網路、元件及其他產品符合預期、強勁成長，電腦終端產品符合預期、顯著成長。

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