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LTN經濟通》卡死比亞迪 越南有妙方

2025/03/20 07:12

越南本土品牌VinFast成當地電動車領頭羊。（擷取自中國社群平台）越南本土品牌VinFast成當地電動車領頭羊。（擷取自中國社群平台）

比亞迪在越門可羅雀

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕看好越南經濟發展起飛，成為中國汽車製造商比亞迪最新著陸點，在2024年7月設立銷售門市，但半年過去了，卻被爆出門可羅雀，反觀越南競爭對手VinFast門市是熱鬧非凡。市場質疑，比亞迪以低價在全球橫掃的策略，在越南是否不管用。

據了解，越南2023年乘用車銷售量約21.46萬輛、年減25%，但電動車市場卻是逆勢成長。數據顯示，2023年越南純電動車銷售約1.57萬輛，占總乘用車市約5至6%，2024年上半年就銷售了1.75萬輛，顯示越南市場對電動車需求正攀升。

分析師指出，比亞迪初期Dolphin、Atto 3和Seal三款電動車型，售價從 6.59 億越南盾到 13.6 億越南盾（約台幣85萬至176萬）不等。同時間，在越南開設13家銷售門市，計畫在2026年擴展至約100家經銷據點。

由於目前比亞迪在越南推出的車款，主要是從中國和越南整出進口，在50%關稅的高成本下，比亞迪

分析師指出，越南消費者對汽車價格敏感，比亞迪整車進口的策略，將受高進口關稅（非東盟國家車型50%）和增值稅（10%）影響，因此，在售價上偏向中、高價，難以與本地生產的VinFast競爭。

以Atto 3為例，起步價約 7.66億越南盾（約3萬美元），略高於當地主要競爭對手如VinFast VF 6（約6.75億越南盾）。比亞迪強調，在越南市場不與VinFast直接競爭，將通過提供更多選擇來共同推動市場發展。

中國電動車巨頭比亞迪，傳在越南市場買氣低迷。（美聯社）中國電動車巨頭比亞迪，傳在越南市場買氣低迷。（美聯社）

越南充電站是特許 比亞迪受限？

越南政府推動低碳交通，政策包括免除電動車註冊費，包括3年全免、後2年減半的策略，以及降低特種消費稅至1%-3%，推動電動車市場發展越來越蓬勃。數據顯示，2024年越南電動車銷量激增197.4%，預計到2028年路上電動車數量將達100萬輛；其中，VinFast具主導地位。

越南當局給予VinFast多項政策支持，本土品牌VinFast在2024年電動車市佔率約在六至七成之間，成為越南電動車行業的領頭羊。VinFast除銷售電動車、進行售後服務，也積極布建充電網路，加速在全國63個省市建設電動車充電，是吸引當地消費者青睞，形成品牌忠誠度的主要原因，其優勢也對新進品牌形成壁壘。

根據數據顯示，VinFast在2021年中已經在越南完成約500處充電站佈局，2022年底擴充至約2千處充電站，遍及越南大部分城市與主要高速公路。在2023年至2024年，已經運營的充電據點超過3千處。

專家指出，越南的電動車充電站是採特許經營模式，目前比亞迪暫無計畫自行打造大規模充電站，而是依賴與合作方共用或新建充電樞紐，但主要合作夥伴之一的New Energy Holdings（NEH），卻在去年5月突然終止合作，影響了初期9家經濟商的開設計劃，比亞迪拓展越南市占率也受到限制。

中國多家車企布局越南，在價格競爭上，五菱最具競爭力。（歐新社）中國多家車企布局越南，在價格競爭上，五菱最具競爭力。（歐新社）

越南電動車 低價車款吃香

在越南電動車市場上，VinFast是市場主導者，2024年在越南的電動車款涵蓋小型、SUV、豪華等多元定位，且擁有強大充電站佈局與政府背書。因此，比亞迪的競爭對手除了越南本土的VinFast之外，還包括日韓、歐美等一票國際品牌廠，還有長城、五菱、領克等多家中國同行，當中又五菱的車價最具擠壓力。

分析師指出，中國車企在越南各有優勢，其中比亞迪是電池技術領先、品牌效應強、銷售網絡擴張快。五菱則是車價最低，切入低端市場精準。至於長城則是SUV專業性強，適應越南需求。至於領克則以高端定位獨特、但市場規模小，奇瑞經驗豐富，但缺乏突出優勢。

特斯拉尚無正式進入越南，僅透過平行輸入渠道零星銷售，因售價高昂及維修服務受限，市佔非常小。至於南韓兩大車廠現代、KIA，主要以插電混合或電混車型為主，純電相對數量少，目前正嘗試導入Ioniq 5、EV6等電動車，但因價格與配套因素，市占不大。

日系與歐系品牌廠，如豐田、本田、Mercedes-Benz等，大多以油電混合或高階電動車進軍，車價普遍偏高，也屬於小眾市場。

專家指出，比亞迪在越南市場的優勢為電池技術和成本控制能力強，但因進口關稅推高價格，以及當地充電基礎設施依賴VinFast的網絡，還有越南消費者因歷史因素，對中國品牌產生偏見，是比亞迪拓展越南市占率的三大挑戰。

目前比亞迪銷售越南車款，主要從中國、泰國進口。（法新社）目前比亞迪銷售越南車款，主要從中國、泰國進口。（法新社）

擴展越南市場 需克服4個劣勢

比亞迪電動車在越南當地不具吸引力，主要有四個劣勢，包括受關稅和增值稅影響、導致汽車定價高於鄰國，加上基礎充電設施不足、目前未有明確的建設計畫、未來不排除也得與競爭對手VinFast合作，越南民眾對於中國品牌存在歷史偏見，還有比亞迪在越南建置的工廠計畫推遲、導致供應鏈依賴進口，沒辦法和VinFast採在地生產組裝競爭。

分析師表示，比亞迪曾於2023年5月宣布，計劃在越南北部Phu Ha工業園區建設電動車製造和組裝工廠，總投資預計達2.5億美元，旨在分散供應鏈，並減少對中國市場的依賴，同時服務越南及東南亞市場。

然而，截至2024年3月，比亞迪因全球電動車市場增長放緩及策略調整，推遲了該工廠的建設。據了解，比亞迪對於在越南投資設廠的興建進度有所調整，目前仍持續評估，若未來順利建廠，可望進一步降低成本並享受越南政策優惠。

因此，當2024年7月比亞迪揮軍越南賣車時，採以全車進口方式，生產基地主要為中國和泰國。分析師指出，在東南亞內部免關稅，倘若未來比亞迪在越南銷售的車輛，全部都從泰國工廠進口，在越南銷售的車價或許可降低30%-50%，有利於產品競爭力逐步體現，但預計需要時間。

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