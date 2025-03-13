美國加徵20％關稅逐步發威 第3季中國外貿嚴重承壓

美國今年已對中國進口商品累計加徵20%關稅，中國經濟學者指出，關稅影響已在3月的第1週初步顯現，並認為2月中國出口增速已在放緩，第3季外貿恐會有明顯壓力。圖為中國山東省煙台港等待裝入貨櫃的挖土機，這些挖土機將出口至非洲。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國今年已對中國進口商品累計加徵20%關稅，中國經濟學者指出，關稅影響已在3月的第1週初步顯現，並認為2月中國出口增速已在放緩，第3季外貿恐會有明顯壓力。

香港《經濟日報》報導，平安證券首席經濟學家鍾正生與團隊透過微信公眾號「鍾正生經濟分析」發文指出，3月第1週鋼鐵板材、紡織及汽車相關開工率年增速回落，與出口需求、海外關稅存在關聯；從貨運指標看，3月第1週港口貨櫃吞吐量、貨物吞吐量、國際貨運航班年增速也回落。

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美國總統川普今年2月4日和3月4日分別對中國進口商品加徵10%關稅，使得中國輸美產品的平均關稅稅率來到35%左右。加拿大去年下半年也宣布對中國電動車加徵100%關稅，並對中國鋼鋁產品加徵25%關稅。

鍾正生引用中國交通部數據指出，截至3月2日當週，外貿佔比約5成、通常用於運輸機械設備、紡織服裝、家電和輕工產品的的港口貨櫃吞吐量，較去年同期增加3.2%，較前值下滑4.3個百分點；主要用於運輸以消費電子為代表的高貨值產品和跨境電商的國際貨運航班班次年增28.5%，較前值下滑1.2個百分點；外貿佔比約3成的港口貨物吞吐量年增2.5%，較前值下滑2.2個百分點。

中國海關總署3月8日表示，中國1月至2月以美元計價的出口年增2.3%，較前值下滑8.4個百分點，進口年減8.4%，較前值下滑9.4個百分點。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家伊凡斯－普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，在消費者對關稅上漲預期的影響下，需求受到抑制，導致中國前2個月出口成長放緩，這種放緩發生在關稅尚未實施之前，關稅幾乎肯定會在不久後導致中國對美國的出貨量大幅下降。

前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」指出，中國前2個月的出口成長放緩，與製造商搶出口的效應退燒有關，川普在首個總統任期期間，每輪關稅落地後6個月左右，中國出口增速較基準下滑至最低水準；照此推算，今年第3季中國外貿可能有明顯壓力。

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