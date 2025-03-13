酷澎推火箭速配「WOW會員」 制 無條件免運體驗

酷澎在台灣市場推出火箭速配「WOW會員」 。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年電商業者陸續嘗試會員制，美商酷澎（Coupang）今日也宣布，正式在台灣推出火箭速配「WOW會員」，將為消費者帶來真正的無條件免運，不分品項、不限金額，全方位提升購物體驗，目前有90天試用期，結束後、每月的月費為59元。

在台灣市場已經先後有業者嘗試會員制，如蝦皮（Shopee）在2023年第二季推出蝦拼Plus訂閱制，不過推出未滿2年就在去（2024）年底終止；此外本土電商momo則在去年第三季推出moPlus會員制，因主打重度用戶，其購買頻率為一般會員的3至4倍、平均消費金額達5倍以上，消費力與黏著度驚人。

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酷澎在韓國本就有推出「WOW會員」會員制，近年酷澎持續在台灣強化佈局，包含物流、品類齊全度與價格優惠程度相對其他競爭者都很亮眼。酷澎台灣董事長許展嘉表示，朋友、同事也都說「WOW會員」改變了他們的購物方式，不再需要為了「湊免運」而等待、加買不需要的東西，期望能讓用戶更輕鬆享受即時、便利、無壓力的購物體驗。

酷澎說明，若非會員，用戶需購買滿490元才享有免運，一般單筆運費則為60元，而全新「WOW會員」提供無限制次數的快速免費配送，會員可享有無條件免運、火箭速配商品享有30天內免費退貨、現實90天免費體驗3優惠。

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