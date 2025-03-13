川普政策反覆無常 ! 美政商界爆發「集體焦慮」、打爆白宮熱線

川普關稅政策反覆，企業CEO不斷打電話給川普內閣，尋求政策清晰度。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普總統祭出關稅重拳後，政策時常髮夾彎，反覆無常的行動，不僅讓美國民眾受不了，川普矛盾的言論引爆從商界到政界的集體焦慮，企業高層不斷的打電話給川普內閣，尋求政策清晰度。

《華爾街日報》報導，白宮發言人庫什·德賽證實，高級官員已經接聽了企業高管的電話，國家經濟委員會主任凱文·哈塞特在過去兩天與十幾位CEO交談。包括白宮幕僚長Susie Wiles在內的高級官員，都接到了來自企業執行官和遊說者的「恐慌電話」，他們敦促美政府通過制定更可預測的關稅議程，以安撫動蕩不安的市場。

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知情人士稱，川普的經濟顧問曾警告，新關稅可能會損害市場和經濟成長，但川普聽聞後並未放棄。專家指出，川普和他的團隊頻繁的調整貿易政策，更常在最後一刻宣布豁免和逆轉。

前國會預算辦公室主任、現任保守派美國行動論壇負責人道格拉斯·霍爾茨-埃金 （Douglas Holtz-Eakin） 表示，「對於經濟政策團隊來說，這是一個可怕的開始」。

面對川普政府搖擺不定的貿易政策，許多企業界人士現在已經放棄試圖讓川普改變貿易方向，轉而懇求川普閣員們能明確政策方針。這些企業領袖迫切希望獲得更清晰的政策訊號，以便他們能夠更好地進行規劃和投資。

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