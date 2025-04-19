馬斯克失勢？美國稅局長「1週3換」 川普支持貝森特

馬斯克失勢？美國稅局長「1週3換」，川普支持貝森特青睞的人選。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國稅局長「1週3換」，揭示特斯拉執行長馬斯克失勢？美國財政部長貝森特任命其副手Michael Faulkender為國稅局（IRS）代理局長，替換馬斯克支持上任的Gary Shapley，報導指出，這次人事變動背後，揭示了貝森特與馬斯克之間的權力鬥爭，而貝森特青睞人選最終獲美國總統川普支持，也被認為是川普和馬斯克之間關係進一步降溫的信號。

外媒報導，貝森特任命其副手Michael Faulkender為國稅局代理局長，這是川普上任不到100天內的第5任代理局長，也是1週內的第3任。

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此前，由馬斯克支持上任的Gary Shapley，在擔任代理局長僅幾天後被替換。

貝森特在社群平台X上發文表示：「必須恢復人們對IRS的信任，並稱Faulkender是"當前最合適的人選"。 Faulkender將保持這一職位，直到前國會議員Billy Long獲得參議院確認。」

這次人事變動背後，揭示了貝森特與馬斯克之間的權力鬥爭，而貝森特青睞人選最終獲川普支持，也被認為是川普和馬斯克之間關係降溫的信號。

白宮內部官員表示，與川普再任的頭幾週相比，「馬斯克已經沒有那麼讓人頭痛了」。

白宮新聞秘書Karoline Leavitt並未直接回應爭端細節，但表示，眾所周知，川普總統組建了一個充滿熱情的團隊。分歧是任何健康政策過程的正常部分，而且最終每個人都知道他們是為總統服務的。

報道稱，雖然川普仍然公開對馬斯克表示友好，但他私下也承認馬斯克犯了錯誤，並表示他相信馬斯克不久就會回到自己的私人公司。

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