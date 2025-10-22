LTN經濟通》昔台灣4萬換1元 中東大國有樣學樣

為了讓伊朗放棄發展核武，以美國為首的西方各國，在近十多年來陸續對伊朗祭出嚴厲的制裁，也藉此試圖封堵伊朗透過販售石油取得資金。（路透）

伊朗1萬里亞爾變1新里亞爾

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗與西方國家的核談判破局，聯合國恢復對德黑蘭當局實施武器禁運等廣泛制裁，伊朗經濟狀況也越來越糟糕，伊朗貨幣里亞爾（rial）近年大幅貶值，換算成美元已變成「天文數字」，這使得伊朗民眾難以理解帳單或財務報表，伊朗國會今年10月5日通過貨幣改革，將在未來幾年內把里亞爾去掉4個零，往後1萬里亞爾將等於1新里亞爾，以簡化多年通貨膨脹後的交易。

聯合國在9月27日恢復對伊朗制裁，安理會重新恢復2006年到2010年間通過的一系列制裁決議，內容包括凍結伊朗海外資產、禁止武器交易，以及懲罰伊朗彈道飛彈計畫等措施。而在聯合國恢復制裁前後，伊朗物價飆升、里亞爾兌美元匯率再創新低，讓民眾感受到更大壓力。

《法新社》在9月28日的報導就指出，在制裁重啟後，不僅里亞爾幣值跌至歷史新低，物價也飆升，1公斤肉要價1000萬里亞爾（接近10美元、約308元新台幣），伊朗民眾在接受訪問時叫苦連天，直言「我們會被毀掉」。

據《路透》2024年6月的報導，伊朗一名教師的月薪約為180美元（約5543元新台幣），許多建築工人每天的收入僅略高於10美元。

70多歲的作家莫拉迪（Farid Moradi）對伊朗政府不願讓步的姿態頗有微詞，他認為政府應該繼續談判，並做出讓步以獲得回報。莫拉迪更進一步指出，當前1公斤肉類的市價是1000萬里亞爾，這個價格對依靠最低薪資過活的民眾來說是筆相當大的費用，「一個家庭要怎麼活下去」？

56歲的研究人員康佩尼（Nassim Company）受訪時直言：「我們會被毀掉的。普通人可能真的沒辦法像現在這樣活下去。物價、美元、黃金，所有的東西都會上漲，民眾沒辦法正常生活。」預測伊朗的犯罪行為與童工可能會變多。

在聯合國恢復制裁前後，伊朗物價飆升、里亞爾兌美元匯率再創新低，讓民眾感受到更大壓力。圖為伊朗德黑蘭的市場一角。（法新社）

通膨率高於35%

在這種狀況下，伊朗經濟狀況相當悽慘，不僅通膨率高於35%，伊朗貨幣里亞爾更是大幅貶值，根據貨幣追蹤網站 bonbast.com 在10月6日的數據，伊朗里亞爾在自由市場上已跌至1美元兌115萬里亞爾，使民眾在理解帳單或財務報表時感到困難。而在大約1個月前，里亞爾匯率曾略高於1美元兌100萬里亞爾。

伊朗國會因此通過貨幣改革法案，將在未來幾年內把里亞爾去掉4個零，往後1萬里亞爾將等於1新里亞爾，以簡化多年通貨膨脹後的交易。伊朗國會經濟委員會主席侯賽因（Shamsoldin Hossein）表示：「貨幣仍將維持為里亞爾，不會一夜之間改變，伊朗央行將有最多2年的時間為這項變革做準備。之後將有3年的過渡期，期間舊幣與新幣將同時流通。」

儘管侯賽因指出，此舉將使里亞爾在交易與計算上更為便利，並強調長期高通膨已嚴重削弱紙鈔的實際使用價值。但這項措施仍具爭議，伊朗國會議員桑薩米（Hossein Samsami）指出：「刪除4個零並不能恢復國家貨幣的尊嚴，只有提升貨幣的實際價值才能做到。」

伊朗貨幣里亞爾近年大幅貶值，換算成美元已變成「天文數字」，使民眾在理解帳單或財務報表時感到困難。（路透）

伊朗和中國 建立「以物易物」的貿易體系

在天羅地網的制裁下，伊朗政府也採取各種方式，希望能為伊朗經濟找到活路。《華爾街日報》10月5日的報導披露，伊朗目前和中國就建立了類似「以物易物」的貿易體系，伊朗把石油運往中國後，中國國企會在伊朗興建基礎設施，藉由這種方式繞過國際銀行體系避免制裁。為了掩蓋來源，運往中國的伊朗原油通常採取間接路線，涉及在海上進行「船對船」轉運，並與其他國家的石油混合。

報導指出，這個運作模式是伊朗將原油運往中國後，中國買家為國有石油貿易商珠海振戎公司（Zhuhai Zhenrong），珠海振戎每個月再向中國金融機構「Chuxin」存入數億美元的油款，再由「Chuxin」將資金交付給在伊朗從事工程建設的中國承包商，這些建設計畫再由中國出口信保公司（Sinosure）進行融資擔保。

至於Chuxin行事隱密，在中國近4300家銀行或金融公司註冊名單上，都無法找到。

美國能源情報署推估，伊朗去年出口價值430億美元（約1.32兆元新台幣）的商品，以原油為主，其中約90％流向中國。西方官員們估計，去年有高達84億美元（約2587億元新台幣）的石油款項，透過該資金管道流入伊朗，為中國在伊朗的大型基礎建設計畫提供資金，這些計畫通常是伊朗政府主導的大型工程，包括機場、煉油廠和交通運輸等，

對於此一秘密交易模式，中國外交部回應表示不知情，並重申反對「非法的單邊制裁」，稱國際法允許國家間的正常合作。相關的珠海振戎與中國信保公司則未回應置評請求。

伊朗目前和中國建立了類似「以物易物」的貿易體系，伊朗把石油運往中國後，中國國企會在伊朗興建基礎設施，藉由這種方式繞過國際銀行體系避免制裁。（路透）

