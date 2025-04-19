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房市驚現急售潮、買氣卻冷颼颼！美「降價求售」創7年新高

2025/04/19 16:09

美國房地產公司Zillow發現，美國3月房市出現了明顯的供需失衡現象，賣家大量釋出房源，買氣卻未見回升。（法新社）美國房地產公司Zillow發現，美國3月房市出現了明顯的供需失衡現象，賣家大量釋出房源，買氣卻未見回升。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國房地產公司Zillow最新數據發現，美國3月房市出現了明顯的供需失衡現象，賣家大量釋出房源，買氣卻未見回升，創下自2020年3月新冠疫情爆發，導致房市幾近停擺以來的最高庫存水準，降價求售的房源比例，更創2018年以來新高。

根據Zillow週一（14日）發布的報告，賣家3月在市場上釋出了超過37.5萬筆房屋，比前1個月成長32%，也較去年同期成長9%。但買家的購屋速度，並未跟上這波新增房源的速度，3月「待售轉成交」的數量與去年持平，僅約26.5萬筆房源進入成交流程。

換句話說，整體房市淨增加了約11萬筆房源，整體庫存年增率達到19%，至約115萬筆房源。Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）表示，這是自 2020 年3月疫情導致房地產市場停滯以來，市場庫存最高的一次。

歐森在報告中指出：「儘管3月的房貸利率已跌至2025年低點，但在這個通常是競爭最激烈的購屋月份之一，房價成長卻出現停滯，庫存還激增。」歐森認為，買家可能因房價過高，擔憂負擔能力不夠，而遲遲未出手，因為高房價讓房貸月付金額居高不下。

在買氣不足下，賣方也開始受到壓力，被迫調降價格。根據 Zillow 的數據，3 月有 23% 的房源出現降價，是自 2018 年以來最高比例，也較2月的21% 略為上升。

但報導也提到，房市過去5年的大部分時間，都對賣方較為有利。

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