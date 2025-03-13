貿易戰升級！川普威脅進一步對歐盟徵收關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（12日）威脅要對歐盟產品加徵關稅作為歐盟關稅的回應，此舉將使全球貿易戰進一步升級。

《路透》報導，在川普對所有鋼鐵、鋁徵收25％關稅的政策生效數小時後，川普表示，如果歐盟下（4）月按照計劃對部份美國商品實施反關稅，自己將祭出額外的懲罰。川普在白宮告訴記者，無論他們向美國收取多少費用，華府都會向他們收費。

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川普對關稅的過度關注動搖了投資人、消費者和企業信心，並引發了人們對於經濟衰退的擔憂。川普也多次威脅要將鄰國加拿大納為旗下1個州，導致美方與親密盟友和主要貿易夥伴的關係緊張。

加拿大是美國鋼鐵和鋁的最大外國供應國，渥太華已宣佈對這些金屬以及總價值200億美元（約新台幣6607億元）的電腦、體育器材和其他商品徵收25％的報復性關稅。為回應川普更廣泛的關稅，加拿大先前已對美國部份商品徵同等關稅。

加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，當國內標誌性的鋼鐵、鋁產業受到不公平的針對時，政府不會袖手旁觀。加拿大央行也採取行動下調利率，以應對經濟混亂。

德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）稱，在關稅措施下，歐盟27國受到的影響較小，因為只有「一小部份」目標產品出口到美國。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將恢復與美官員對談判，用這樣的關稅來增加雙方經濟的負擔不符合共同利益。川普則在白宮指出，如果歐盟堅持自身計劃，他「當然」會以進一步徵收關稅作為回應。

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