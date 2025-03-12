不動產貸款集中度降 央行管制房市暫時沒有第八波

央行管制房市暫時沒有第八波。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日報告揭露，去年祭出第七波信用管制措施並要求銀行自主總量控管以來房市量縮、房價漲勢趨緩；無自用住宅購屋比重上升；不動產貸款集中度及不動產貸款增幅均趨降，隨管制成效逐漸顯現，市場推估，央行暫時應該不會有第八波信用管制措施。

央行指出，去年擴大第七波信用管制措施有三大目的，包括降低民眾強烈的房價上漲預期心理；將投機需求的貸款資金釋出，優先轉予無自用住宅者購屋貸款；改善信用資源過度集中不動產貸款情形。

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如今看來這三大目的成效均已逐漸顯現。首先房市投機需求減少，交易量縮，價格漲勢收斂，民眾看漲房價 預期心理趨緩 。根據第1季信義房屋「購屋意向調查」結果顯示，民眾看漲房價比率由上季之26%降至16%，連續2季下降。

去年全國建物買賣移轉棟數自上年10月起轉呈負成長，去年12月年增率降至-11.7%，本年1 月續降至-40.3%。

第二、本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率由2023年1月底之57.0%，升至今年1月底之61.5%。

第三、今年一月月底不動產貸款集中度由近期高點之去年6月底37.61%降至37.12%。不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增率分別自近期高點之去年9月底9.4%、11.3%、10月底4.7%，降至今年1月底8.3%、9.9%、3.7%。

此外，去年第4季多數銀行均達成「不動產貸款具體量化改善方案」自訂控管目標，少數未達目標之銀行，多屬於季節性因素，如逢年底大型企業客戶因 應財報結算而減少銀行借款，致集中度分母項之「其他放款餘 額」低於目標值，或是逢年底交屋旺季，整批分戶房貸案件增加， 以及已核貸案件陸續排撥，使分子項之「不動產貸款餘額」高 於目標值。

央行已要求其改善，銀行也承諾將增加承作不動產貸款以外之其他放款，以及持續監控不動產貸款的撥款及還款情形，致力達成今年第1季至第4季控管目標。

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