中石化財報揭密 京華廣場6年增值逾百億

中石化財報揭露京華廣場去年底帳面價值達480億元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕上週中石化（1314）召開記者會，代子公司鼎越宣布要處分京華廣場不動產案，雖然此案因土地被扣押無法處分，但外界也開始預估若要處分、該案價值多少錢，市場有人推估500億元，中石化其實在去年財報上已有載明，到去年底京華廣場帳面價值已達480億元，跟外界預期相差不遠。

中石化旗下鼎越在2019年以372億元標下京華城土地，經過多年來開發，以及容積移轉，中石化在去年底的財報將京華廣場此一建案放在流動資產的存貨項下，根據中石化預估，此案在去年底帳面價值達480億元，6年多來增值超過100億元。

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此外，外界也關心京華廣場聯貸案的情況，根據中石化財報揭露，去年11月5日與聯貸銀行團簽補合約，剩餘的73.8億元貸款金額，會在今年11月5日前分期償還，其中3月償還5億元、6月償還10億元及9月償還15億元。

中石化確實該處分土地資產，但不是禁止處分的京華廣場，根據中石化財報，除了價值480億元的京華廣場外，另外非流動性資產的不動產、廠房、設備價值241億元，投資性不動產則為380億元，整個1293億元資產中，不動產相關就高達1100億元，比重高達85%，現金跟約當現金只有18億元，導致速動比率僅13.3%，不處分不動產，中石化問題確實不小。

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