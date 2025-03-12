長華*去年下半年配發現金股利2元

材料通路商長華*（8070）今（12 ）日召開董事會，通過2024年下半年股利政策，擬每股配發2元現金股利。（長華提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕材料通路商長華*（8070）今（12 ）日召開董事會，通過2024年下半年股利政策，擬每股配發2元現金股利，若加計2024年上半年盈餘分派現金股利，全年度現金股利為2.7元，創歷史新高水準。

長華*董事會也通過會計師查核的2024年合併財報，營收為172.3 億元、年增4%，毛利率20%，歸屬業主淨利為15.92 億元、年增8%，以每股面額1元的股數計算，每股稅後盈餘為2.32 元，相當於賺進2.32個資本額。

請繼續往下閱讀...

長華*董事會並通過2024年下半年股利政策，董事會決議2024年下半年每股配發2元現金股利，包括盈餘分配 1.90425014元及資本公積配發0.09574986元。加計上半年盈餘分配的每股現金股利 0.7元，2024 年全年度現金股利達到每股2.7元，高於2023年水準。

若還原為每股面額10元計算，長華*2024年所配發的現金股利為歷年最高水準。以年度盈餘發放率來看，2024 年發放率達116%，與2023年一致，同為歷史高檔水準。

長華*表示，公司本業淨利穩定，加上歷年股息收益挹注，帳上現金充沛，以及處分非核心事業持股的資本利得成果豐厚，具備足夠的超額配息實力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法