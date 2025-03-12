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冠星-KY營運低谷期已過 全年重返雙位數成長軌道

2025/03/12 17:23

冠星-KY今年在美系客戶訂單動能回溫之下，首季營收與獲利表現可望呈現季增、年增，全年重返雙位數成長軌道。（冠星-KY提供）冠星-KY今年在美系客戶訂單動能回溫之下，首季營收與獲利表現可望呈現季增、年增，全年重返雙位數成長軌道。（冠星-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動休閒服飾代工廠冠星-KY（4439）2024年每股盈餘1.73元，較2023年每股盈餘10.82元減少84.01%，創下2018年成立以來的新低表現，管理層今天表示，受惠於順利渡過營運低谷期，今年在美系客戶訂單動能回溫之下，首季營收與獲利表現可望呈現季增、年增，全年重返雙位數成長軌道。

冠星-KY2024全年營收54.17億元、年減4.43%，毛利率16.29%、年減7.6個百分點，營益率3.19%、年減6.43個百分點，歸屬母公司業主淨利6565.7萬元、年減83.91%，淨利率1.21%、年減6.66個百分點，每股盈餘1.73元、年減84.01%。

冠星-KY營運團隊表示，去年為冠星成立以來最艱困的一年，主要原因在於旗下越南新廠處於新上線的磨合階段，尚未達規模經濟，影響集團整體獲利表現，但是整體營運的最壞的時間已過，2025年今年成長動能主要來自越南工廠產能釋出，以及新客戶訂單的貢獻，特別是美系客戶的訂單動能將成為營運展望亮點。

冠星-KY提到，目前下游運動品牌的拉貨力道已呈現好轉趨勢，從成長幅度來看，第1季營運表現有望呈現雙位數成長，後續隨著進入布廠旺季，以及越南二期工程未來啟動，集團表現將逐漸加溫，日前公布的2月營收5.31億元，月增16.9%、年增68.1%，今年前2個月營收累計為9.85億元、年增24.77%。

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