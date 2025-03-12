揚智：雙引擎推動 今年營運有望成長

揚智今日召開線上法說會，看好今年營運有望再成長。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）今日召開法說會，揚智總經理陳嘉修表示，今年在本業與ASIC（特殊應用晶片）設計服務兩大雙引擎帶動下，營運有望成長，其中ASIC與矽智財（IP）毛利率可達50%，預計今年ASIC業務營收比重可提高至10%左右。

揚智表示，今年繼續推展ASIC設計服務，公司擁有400個專利，近200個矽智財，陸續取得重大進展，可認列NRE（委託設計）與授權金，成為今年業績持續成長重要動能。

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揚智指出，電視機上盒本業今年仍持續成長，今年整個相關市場全球成長率大約4.6%，揚智身為全球機上盒晶片領導廠商希望可以達到雙位數年增率的成長，目前揚智在付費機上盒晶片市場佔有率達40-45%，市佔排名第一，揚智以新興國家市場為主力，去年印度、巴西市場成長最強勁，今年因國家標案的推動，除了印度與巴西持續成長外，非洲也可望有不錯成績。

揚智去年合併營收達16.28億元，年增13%，稅後淨損為2.81億元，優於前年的16.91億元，每股稅後虧損2.41元。

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