氧化鋅完售、3月申請擴大廢棄物核可量，鋼聯看今年穩定成長。圖為鋼聯總經理林才翔。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股台灣鋼聯（6581）今日召開法說會，受到鋅礦供應緊張及中國需求回升使國際鋅價逐步走升，去年營收23.78億元、稅後盈餘8.31億元、每股稅後盈餘（EPS）7.47元、現金股利每股6元；鋼聯表示，今年氧化鋅量皆已完售，隨著鋅礦供應的逐步回升，全球鋅市場的需求預計將持續增長，將對未來營收增長帶來正面的影響，同時，3月也將申請擴大廢棄物核可量，有利於未來幾年業務拓展。

鋼聯指出，廢棄物業務目前與公民營焚化廠與科技廠合作，將加強在具熱值廢棄物及水洗後焚化飛灰再利用方面的業務發展，預期可增加收受的廢棄物種類及數量。鋼聯強調，目前已有多樣廢棄物達環評核可上限，預計於今年3月提出申請，擴大多項廢棄物核可量。

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此外，子公司台鋼資源也積極發展安定化業務，2024年安定化製程處理量達17萬噸，並將安定化後產品應用延伸至混凝土市場，規劃2025年混凝土銷售目標較去年增加，未來將持續推廣無水泥低碳CLSM，以生產100%循環資源為材料，以無水泥低碳CLSM技術做為未來發展亮點。

展望今年，鋼聯認為，國內鋼鐵業景氣佳將有助於台灣鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務，今年將展開第2期屋頂太陽能建置計畫，建置面積擴展至子公司台鋼資源，預計新增容量達3831KW，2026年底前可完成設置並發電。

台灣鋼聯也說，將持續拓展新廢棄物業務，目前建置中的龍井水洗廠未來將提供本廠產品氧化鋅及焚化廠焚化飛灰水洗服務及再利用服務，提供具有經濟效益及循環再利用的環保最佳途徑，預計於2027年正式營運。

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