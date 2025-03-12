個人房地合一稅收全國前兩月僅57.6億 年減18.5％

今年前兩月房地合一稅的稅收王仍是台中市。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣萎縮、房地合一稅收也跟著衰退。根據財政部統計資料庫最新發布，今年前兩月個人房地合一稅收約57.6億元、年減幅達18.5%。

進一步觀察六都前兩月該稅收金額與去年同期比較，除新北市年增約9.9%外，其它五都全數衰退，以台南市年減幅最大、高達35%，其次則是台北市、年減約30.7%，第三則桃園市、年減約24.7%，至於，台中市、高雄市年減幅各約16.8%、18.6%。

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至於，六都前兩月個人房地合一稅收金額，以台中市最多、約13.7億元，第二名為心北市、約12.8億元，第三名為高雄市、有7.1億元，而第四至六名，依序為桃園市的7億元、台北市的5.1億元，以及台南市的2.9億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收金額與房市景氣走勢呈現正相關，去年全年個人、企業房地合一稅收達1千億元，在房貸限縮以及房貸水位相對高點的情況未明顯解除之下，很大機率是近幾年該稅收的天花板。

去年整體房地合一稅收達1千億元 已是天花板

進一步觀察六都，今年前兩月房地合一稅的稅收王仍是台中市，主要台中市建物買賣移轉棟數在全國排名第二，房市買氣量大加上近幾年房價飆漲，屋主或地主出售房地產時多數都有獲利可觀，因而拉高房地合一稅的繳稅金額，進而支撐台中市成為房地合一稅稅收王。

1月因適逢農曆春節，全國單月個人房地合一稅收金額僅20.4億元，2月則拉高至37.2億元，前兩月合計約57.6億元，不過，對比去年同期有70.6億元，仍少掉13億元、年減幅約18.5%。

曾敬德表示，由於個人房地合一稅負頗重，建議想要賣屋民眾要提前做好節稅規劃，並且保留可扣抵的相關單據與金流資料，善用重購退稅或自住且設籍連續滿6年的免稅額400萬元的租稅優惠。

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