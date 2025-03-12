一天內翻雲覆雨！加拿大停收電力附加費 川普撤回鋼鋁50％關稅

川普關稅政策一日內翻雲覆雨，也讓投資人頭昏眼花。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策反覆無常，加拿大安大略省11日宣布對輸往美國3州的電力徵收25%附加費，引發川普不滿，11日隨即報復，宣布對從加拿大進口的所有鋼鋁加徵25%關稅，加倍調升至50%，關稅大戰瞬間升級。當天稍後，安大略省長福特表示，在與美方協商後，暫時取消25%的電力附加稅，美方也取消對加拿大鋼鋁的50%關稅，但仍維持25%。川普關稅一日之間翻雲覆雨，也讓投資人感到頭昏眼花。

綜合外媒報導，川普上任後不僅威脅併吞加拿大，並透過關稅傷害其經濟。候任加拿大總統卡尼（Mark Carney）強調會維持對美報復關稅，安大略省更於11日宣布對美輸電力徵收25%附加稅，讓川普跳腳，痛批加拿大是「關稅濫用者」。川普11日上午宣布反制，對加拿大鋼鐵和鋁的關稅提高一倍到50%，訂於12日生效。

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安大略省長福特（Doug Ford） 11日表示，他和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就美加的經濟關係進行談話，雙方都同意，應該保持冷靜，將暫停該省對出口到美國的電力徵收25%附加費。

在福特與盧特尼克通話後，白宮貿易顧問彼得納瓦羅也證實，川普不會繼續實施當天揚言的50%關稅。但白宮表示，原計劃對鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，無例外或豁免，將於12日生效。

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