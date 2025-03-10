到了2030年會很貴！「這13種日常商品」將變成奢侈品

美國財金網站《Invested Wallet》指出，到了2030年，13個我們現在視為理所當然的日常商品，將變成昂貴的奢侈品。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財金網站《Invested Wallet》指出，到了2030年，一些我們現在視為理所當然的日常商品，可能因為成本上漲和需求增加，變成昂貴的奢侈品。只有富人能夠負擔這些基本必需品，而其他人則會在購買時而掙扎。網站整理13種商品，從傳統肉類到醫用氦氣，這些商品將面臨嚴重的短缺和價格上漲。

1.傳統肉類（牛肉、豬肉）。網站指出，極端天氣對全球飼料生產造成嚴重中斷，尤其是對牲畜營養至關重要的玉米和大豆作物，牧場的養殖成本大幅上升，將價格壓力轉嫁給消費者。隨著各國政府對肉類生產設立碳稅，未來幾年牛肉和豬肉的價格將持續攀升。

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2.氦氣。醫院和科技製造商爭奪日益稀缺的氦氣供應，迫使各行業做出改變。根據美國地質調查局2023年的報告，全球氦氣消費量達61億立方英尺，其中醫療和科技業佔總使用量的62%。隨著價格飆升，許多派對用品商店已經開始停產氦氣氣球。氦氣需求的增長無法滿足美國戰略儲備，這將使得氦氣價格進一步飆升。

3.咖啡豆。巴西和哥倫比亞的高溫和不穩定的降雨，對咖啡種植造成嚴重影響，此外，疾病透過衰弱的植物傳播，農戶也開始放棄作物。市場分析師報告稱，隨著阿拉比卡咖啡豆的產量逐年下降，大型咖啡連鎖企業也在開始儲備供應，進一步加劇市場供應緊張。

4.一次性塑膠。許多國家已經開始實施嚴格的一次使用塑膠規範，各公司紛紛競相尋找具有成本效益的永續包裝材料。石油價格上漲加重了塑膠製造的成本，加上石化公司面臨碳稅，原物料成本也持續攀升。

5.鋰。隨著電動車產業的蓬勃發展，鋰的需求激增，電池製造商為了爭奪有限的供應而互相競價。由於供應不足，小型電子公司無法與汽車大廠競爭，這將影響消費電子產品的生產和價格。

6.野生鮪魚。隨著鮪魚數量下降到危險的水平，每個季節的捕撈配額都變得越來越嚴格。漁船必須航行到更遠的海上，消耗更多的燃料。另外，高檔餐廳優先預訂稀缺的漁獲。根據資料，1963年至2004年間，北方藍鰭鮪魚捕撈量下降了93％，南太平洋和印度洋的北方藍鰭鮪魚數量估計僅為原來的6％至12％，許多規模較小的捕魚業者已轉向捕撈不同種類的魚。

7.杏仁。美國加州的水危機對杏仁園造成極大壓力，許多農民因此轉向種植水需求較少的作物，水資源短缺也迫使許多農場將土地出售給大公司，不再種植杏仁，這將使杏仁變得更加昂貴。

8.學名藥物。透過藥局提供的傳統平價藥物項目面臨嚴重威脅，全球供應中斷暴露了製藥廠的嚴重弱點。主要製藥商控制原料來源，迫使學名藥生產商得支付更高花費。這種情況尤其影響用於糖尿病、心臟病和血壓管理的常用藥物。

9.家用印表機、墨水匣。隨著數位化工作的普及，影印機的需求急劇下降，無紙化的轉變對印表機製造商來說影響很大。隨著學校和企業多用網路、螢幕的工作，墨水匣銷量大幅下降。小型印刷店陸續關門，還開著的則收取更高的費用。

10.天然軟木。軟木生產面臨永續危機，葡萄牙和西班牙的軟木森林需要25年才能成熟進行砍伐。此外，葡萄酒產業的擴張速度超過了軟木橡樹的成長率，尋求綠色材料的建築公司亦爭奪有限的軟木供應。據彭博報導，自2020年以來，軟木塞價格飆升了18%。

11.養殖鮭魚。魚類養殖業面臨越來越大的挑戰，海水變暖為鮭魚養殖場內的寄生蟲和疾病創造了完美的生存條件。隨著海洋魚類數量的減少，飼料成本上升，養殖鮭魚的價格漸漸上漲。此外，隨著野生捕撈限制，養殖業的挑戰將直接影響全球魚類供應。

12.楓糖漿。氣候變遷威脅傳統糖漿生產，楓樹需要特定的溫度模式來產生樹液，溫暖的冬季會減少樹液流動和糖含量，純楓糖漿可能成為稀有的季節性產品。

13.河沙。全球的天然河砂供應持續短缺，給建築公司帶來了嚴重的問題，建築工地需要特定等級的沙子來攪拌混凝土，但現在的環境法規限制從河床中提取沙子，不少國家政府也已開始嚴厲打擊亞洲和非洲各地的非法採砂活動，這種稀缺性已經推高了大城市的建築成本。

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