韓媒直指三星要害 真實困境在缺乏客戶而非投資

對於三星來說，無論是配合川普要求增加投資或獲得補貼與否，真正的困境是缺乏潛在客戶。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅要取消向韓國晶片製造商承諾用於在美國建設先進半導體生產設施的聯邦補貼，《韓國先驅報》指出，這將加大對韓晶片支援計畫的攻擊，三星和SK海力士等製造商處境艱難。然而，對於三星德州廠來說，無論是配合川普要求增加投資或獲得補貼與否，真正的困境是缺乏潛在客戶。

儘管有些人認為川普要求撤銷晶片補貼的言論是一種政治姿態，旨在向晶片製造商施壓，要求增加投資，但這對已經投入數百億美元的公司仍感受到壓力。

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一位不願透露姓名的業內官員表示，「沒有美國的補貼，我們的處境就非常困難。我們的投資計畫是與美國拜登政府經過密切談判後制定。我們簽了合約，這是一種承諾」。

週五（7日），川普重申了對《晶片與科學法案》的批評，稱其極大的浪費金錢，同時指責韓國和台灣「偷走」了美國晶片產業。

晶片與科學法案於2022年由前總統拜登在兩黨支持下簽署成為法律，該法案撥款390億美元用於促進國內半導體製造業。根據該倡議，美國吸引了英特爾、台積電和三星電子等全球半導體巨頭數千億美元的投資，拜登政府承諾在今年1月離開前發放激勵措施。

全球最大的記憶體晶片製造商三星電子獲得64億美元的聯邦政府資金，用於投資370億美元在德州建造尖端晶片製造廠。SK海力士還將獲得4.58億美元，用於在印第安納州建造一個價值38.7億美元的先進晶片封裝工廠。

如果《CHIPS法案》被廢除，韓國半導體公司可能會被迫重新考慮其在美國的投資策略，這將為整個產業及其交織的全球供應鏈帶來進一步的不確定性。

業內專家認為，川普的言論可能是一種談判策略，旨在推動晶片製造商加大投資。上週，台灣晶片巨頭台積電宣布將在美國額外投資1000億美元，此前已承諾投資650億美元。

然而，對於三星電子來說，額外投資並不是理想的選擇，因為德州工廠仍在建設中，並且缺乏潛在客戶。祥明大學系統半導體工程學教授李鍾煥（Yoon Suk Yeol）強調，獲得主要科技巨頭作為客戶，比獲得政府補助更為重要。

李鍾煥解釋說：聯邦補貼很重要，但考慮到業務規模，它們可能不是決定性因素。對三星來說，確保大型科技公司成為客戶更為重要。

他警告稱，如果不能吸引大客戶，三星位於德州的代工廠可能面臨嚴重風險。「在目前的情況下，企業別無選擇，只能在美國投資。如果三星因缺乏客戶而無法營運德州的代工廠，那麼公司將陷入危險」。

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