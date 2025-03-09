台積赴美投資還不夠 英特爾前CEO季辛格籲川普開徵晶片關稅

英特爾前CEO季辛格呼籲川普政府敦促供應鏈轉移至美國，並對晶片課徵關稅。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前CEO季辛格（Pat Gelsinger）近日受訪指出，為了重建美國半導體供應鏈，光是晶片法案還不夠，呼籲川普政府應該祭出2大招，敦促供應鏈轉移至美國，並對晶片課徵關稅。

美國特別競爭研究計畫（SCSP）的「AI+高峰會」，近日邀請季辛格與 SCSP 的 David Lin 討論運算、研發和供應鏈彈性的未來。

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這場對談首先談及中國新創公司DeepSeek的影響，對DeepSeek的開源AI大模型標榜低成本，季辛格認為，我們必須降低AI及推理成本，成本降低將可擴大AI用途，也認同AI必須是開放的，可推進創新，也會更加透明。

他強調，AI模型對人類未來非常重要，目前社群平台的演算法帶我們去了不適當的地方，因此，開放有其好處，不過，國家安全問題還是必須重視。

至於《晶片法案》和美國半導體戰略部分，季辛格說，美國在 40 年前就擁有這個行業，輸掉半導體製造並非一夜之間發生，那是因為「我們的經濟政策不再獎勵製造業，華爾街的短期主義，只想要高利潤的軟體業」。

他說，製造業需要長期投資，晶片法案的確是催化劑，但晶片法案旨在使美國晶片生產的成本效益與亞洲一樣高。雖然這是一個好的開始，僅靠這一點不夠，美國政府嘗試用其他策略的做法是正確的。

季辛格還提及供應鏈挑戰，他說，僅僅可以在美國找到價格相同的替代供應商，企業可能不願意將供應商轉向美國，他說，川普政府不僅鼓勵中立，而且要求通過徵收稅收關稅來轉移供應鏈，這是供應鏈轉移的重要一步，「如果我們真的要看到供應鏈回到美國，請兩者都做」。

季辛格又說，根據波士頓顧問公司（BCG）研究，台灣供應中斷所造成的衝擊是新冠疫情危機的 2 倍，比大蕭條更大，這不僅僅是國家安全，也是就業問題，更攸關民生經濟。他強調，我們必須修復這些供應鏈，這是優先事項，建構本土半導體供應鏈和對晶片開徵關稅，都是可以使用的策略。

有關台積電近日宣布加碼在美投資一事，季辛格誇讚，台積電很棒，但是台積電目前在美國沒有R&D，擁有研發能力非常關鍵，長期研發和創新這將使我們能夠繼續引領任何行業往前邁進。

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