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川普擬封殺DeepSeek App商店不准上架

2025/03/08 16:45

由於擔憂國安問題，川普政府正考慮禁止政府設備使用DeepSeek的聊天機器人。（路透）由於擔憂國安問題，川普政府正考慮禁止政府設備使用DeepSeek的聊天機器人。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報披露，由於擔憂國安問題，川普政府正考慮禁止政府設備使用中國AI新創公司DeepSeek的聊天機器人，同時政府官員也考慮禁止DeepSeek上架美國App商店。

知情人士指出，美國官員擔心DeepSeek對用戶數據的處理方式，該中國公司稱這些數據存儲在中國境內的伺服器。官員們還認為，DeepSeek沒有充分解釋其如何使用收集到的數據，以及誰可以訪問這些數據。

知情人士指出，川普政府可能採取一項規定，禁止將DeepSeek的聊天機器人App，下載到美國政府設備上。官員們也考慮另外兩項可能的舉措，一是禁止DeepSeeK應用程式上架美國應用商店，並限制美國雲服務提供商向其客戶提供DeepSeek人工智慧模型的方式，目前相關政策仍處於初步討論階段。

報導提及，最近幾週，全球多個國家政府都限制DeepSeek的使用。DeepSeek已將其應用程式從義大利應用商店下架，南韓則在該公司未能解決監管機構對其私隱政策的擔憂後，暫停了該應用程式的下載。台灣、澳洲、加拿大也已禁止在政府設備使用DeepSeek。

隨著禁用的國家越來越多，今年1月DeepSeek的聊天機器人一度成為全球下載量最高的應用程式，到2月份該應用程式的下載量已下滑至第7位。

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