鞋廠中傑上市首日蜜月行情 收盤漲幅逾5成

鞋廠中傑-KY掛牌上市。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕經營40多年的鞋廠中傑-KY（6965）今天以128元掛牌上市，首日展開蜜月行情，盤中最高來到225元、漲幅76%，收盤價200元、漲幅56%。

中傑集團發跡於台中大雅，實收資本額14億元，擁有員工3.2萬人，其主要代工品牌包含New Balance、ANTA、lululemon、Columbia等，專攻運動休閒鞋，近年因生產多雙New Balance爆款鞋而聞名，

請繼續往下閱讀...

中傑去年營收達到269.8億元、年增18.7%，產能和營收雙創新高；今年1月營收20億元，年成長率22%。製造廠區包含中國、越南、印度、印尼4地，每年可生產約4000萬雙，2026年印尼廠加入產線後，預計共可生產上看4600萬雙。

中傑表示，目前已註冊專利權自動化設備，包括自動噴塗防黴劑、自動鞋面熱切等，並持續研發智慧型視覺辨識品質系統、3D視覺辨識系統及模組式機械手臂噴塗機，以及各種提升生產效率自動化設備，如電腦針車、電腦裁切及印刷等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法