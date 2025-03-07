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鞋廠中傑上市首日蜜月行情 收盤漲幅逾5成

2025/03/07 16:09

鞋廠中傑-KY掛牌上市。（業者提供）鞋廠中傑-KY掛牌上市。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕經營40多年的鞋廠中傑-KY（6965）今天以128元掛牌上市，首日展開蜜月行情，盤中最高來到225元、漲幅76%，收盤價200元、漲幅56%。

中傑集團發跡於台中大雅，實收資本額14億元，擁有員工3.2萬人，其主要代工品牌包含New Balance、ANTA、lululemon、Columbia等，專攻運動休閒鞋，近年因生產多雙New Balance爆款鞋而聞名，

中傑去年營收達到269.8億元、年增18.7%，產能和營收雙創新高；今年1月營收20億元，年成長率22%。製造廠區包含中國、越南、印度、印尼4地，每年可生產約4000萬雙，2026年印尼廠加入產線後，預計共可生產上看4600萬雙。

中傑表示，目前已註冊專利權自動化設備，包括自動噴塗防黴劑、自動鞋面熱切等，並持續研發智慧型視覺辨識品質系統、3D視覺辨識系統及模組式機械手臂噴塗機，以及各種提升生產效率自動化設備，如電腦針車、電腦裁切及印刷等。

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