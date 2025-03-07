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難擺脫依賴護國神山！英特爾大讚台積電是優秀供應商

2025/03/07 16:22

英特爾高層聲讚台積電一家很優秀的供應商。（彭博，本報合成）英特爾高層聲讚台積電一家很優秀的供應商。（彭博，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾高層日前在技術會議上坦言，1年前還在談論盡快將（台積電的代工量）降至「零」，現在已不再是當前的戰略，目前約30%的產品外包給台積電生產，並大讚台積電一家很優秀的供應商。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，英特爾高層近日在技術會議上表示，儘管有意減少對台積電的依賴，但在可預見的未來，仍會繼續委由這家台灣代工廠生產晶片。

英特爾企業規劃和投資者關係副總裁 John Pitzer 在摩根士丹利科技、媒體和電信會議上指出，「一年前我們還在談論盡快將台積電的使用量降至零，這已不再是當前制定的戰略」。我們認為，至少將部分晶圓與台積電合作是一件好事，他們（台積電）是一家很棒的供應商，即便台積電和英特爾晶圓代工服務有了良性競爭。

報導指出，目前英特爾在台積電生產用於桌上型電腦和筆電的旗艦 Core-i 200 系列的 Arrow Lake 和 Lunar Lake 處理器的晶片，然後在其位於美國的封裝廠使用其 Foveros 3D 先進封裝技術進行封裝。

至於下一代 Core-i 300 系列的 Panther Lake 處理器晶片，英特爾預計將使用自己的製造設施，包括位於亞利桑那州最先進的 Fab 52 和 Fab 62 晶圓廠來生產，使用該公司18A 製程技術來製造處理器的晶片。由於大部分製造業務將在內部進行，英特爾預計其下一代產品將獲得更高的毛利率。

不過，英特爾的部分產品仍將繼續在台積電生產。目前英特爾約有 30% 的產品是外包，預計未來這一比例將大幅下降。John Pitzer 說，不太確定什麼水準的外包生產才是正確的，是 20%？還是15%？我們正在努力解決這個問題。「但我認為，在這一新戰略下，我們將更長時間採用外部代工供應商」。

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