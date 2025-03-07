運價連8跌 貨櫃三雄逆勢漲

最新1期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1436.3點，較前1期下跌78.99點，跌幅5.2%。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新1期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為1436.3點，較前1期下跌78.99點，跌幅5.2%，連8跌，4大主要航線運價皆下跌，其中遠東到美西航線跌幅最大，跌幅達7.6%。

貨櫃三雄下週將公布去年財報以及配股政策，受到高殖利率想像空間，以及美國政府正在考慮對中國建造的船舶以及中國航運公司運營的船隻徵收高額港口費，三雄可望受惠的帶動下，貨櫃三雄今日逆勢上漲。

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不過，在運價指數連跌下，市場人士表示，目前美西的價格幾乎接近成本價，因此船商想要在4月漲價，但如果運價持續低迷，長約就很難簽訂。

根據最新1期SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1582美元，較前1期下跌111美元，週跌幅6.5%；遠東到地中海運價每TEU達2517美元，較前1期下跌77美元，跌幅2.9%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2291美元，較前一期下跌191美元，跌幅7.6%；遠東到美東每FEU達3329美元，較前1期跌179美元，跌幅5.1%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前1期下2美元，達439美元，達跌幅0.4%。

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