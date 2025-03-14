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LTN經濟通》美國最大黃金屋 川普也好奇

2025/03/14 07:10

「諾克斯堡金庫」由美國特勤部隊和美軍共同防護。（擷取自維基百科）「諾克斯堡金庫」由美國特勤部隊和美軍共同防護。（擷取自維基百科）

全球黃金持有最大國 4個存放點各有千秋

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普在2月19日於美國總統專機「空軍一號」上宣布，將前往肯塔基州的諾克斯堡（Fort Knox）展開調查，以確保當地4580噸美國黃金（儲備）是否確實存在。此談話引發外界對諾克斯堡的好奇心。

美國是全球最大的黃金持有國。根據美國財政部的數據，美國總共擁有 8133.5公噸 黃金儲備，約占全球央行黃金儲備的25%。盤點美國儲備黃金的存放點，主要有4處，其中位於肯塔基州的「諾克斯堡金庫」（Fort Knox），這裡是由美國財政部的造幣和印鈔局（U.S. Mint）管理，近60%美國持有的黃金儲備儲存於此，以高度安全聞名。

其它黃金存放地點，包括紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York），位於紐約市曼哈頓，負責存放美國及多國央行的黃金，這些黃金被存放在地底約24公尺的地下金庫內。

位於科羅拉多州的丹佛造幣廠（Denver Mint），這裡主要負責美國的硬幣鑄造，也存放部分黃金儲備。至於西點造幣廠（West Point Mint, New York）位於紐約州西點（West Point），也是美國財政部的官方黃金儲存地之一，主要存放金條和貴金屬，並鑄造美國的紀念性金銀幣。

美國是全球最大的黃金儲備國。（擷取自中國社群網站）美國是全球最大的黃金儲備國。（擷取自中國社群網站）

美國黃金儲備的核心 名列「全球最安全的金庫」之一

「諾克斯堡金庫」位於肯塔基州的美國陸軍基地內，由美國特勤部隊和美軍共同防護。這裡設有極端嚴密的安全系統，包括厚達1.2公尺的鋼筋混凝土牆，內含高強度爆破保護材料，外圍有鐵絲網、重型武裝部隊、監視系統等，24小時全天候武裝守衛。

至於內部設有監視與警報系統，包含雷達、紅外線感應器、電子監視等，還有多層門禁系統，而金庫大門重達20公噸，僅特定人員掌握密碼，需多人合作才能開啟。據傳，內部還設有自毀裝置，萬一發生入侵，內部機制可讓金庫「自我封鎖」或摧毀黃金自動爆破系統，被譽為「全球最安全的金庫」之一。

專家指出，「諾克斯堡金庫」正式名稱為「美國黃金儲備庫」（United States Bullion Depository），於1936年完工後、隔年開始存放黃金。

這座金庫最初建造是為了應對大蕭條後美國政府的大量黃金收購（當時美國採行金本位制），以確保國家財政穩定。據傳，該處存放了美國政府大部分的黃金儲備，截至2021年估計約有4582公噸。

根據美國鑄幣局稱，「諾克斯堡金庫」存有的黃金約佔美國財政部總供應量的59%。若以黃金交易價格每盎司2900美元估算，該金庫的黃金市值已達到4360億美元。

「諾克斯堡金庫」只對外開放過3次。（擷取自）「諾克斯堡金庫」只對外開放過3次。（擷取自）

二戰期間曾儲存美國獨立宣言和美國憲法正本

據了解，「諾克斯堡金庫」擁有世界上最嚴密的安保系統，並在歷史上扮演保護國家財富與機密文件的重要角色，據了解，在1941年至1944年的二戰期間，為了防止納粹德國掠奪黃金，美國政府將歐洲多國黃金儲備存入「諾克斯堡金庫」，保護盟國財富。

在1944年時還存放《獨立宣言》與《美國憲法》原件文件，直到戰爭結束後才歸還華盛頓D.C.。另外，據傳在冷戰期間存放軍事機密文件與重要戰略物資，以防止蘇聯攻擊。

由於「諾克斯堡金庫」不對公眾開放、且極度保密，歷史上只有極少數官員或國會成員曾獲准進入，在美國多處黃金儲放地點中，最具神祕性。因此，一直以來外界時有猜測，這裡的黃金儲備真實狀況，甚至還傳出陰謀論，傳言該處黃金早已被移走或減少。

據報導，「諾克斯堡金庫」只開放過三次，這可追溯至1943年二戰和大蕭條（Great Depression） ，當時的總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）親自視察金庫，以確保國家經濟安全。

另一次檢查是在1974年，當時美國政府為了駁斥市場流傳的「金庫已被掏空」的陰謀論，因而進行公開檢查，有10位國會議員和媒體受邀參觀，並由當時的美國鑄幣局局長（US Mint Director） 負責帶領參觀，以向公眾證明黃金仍然存放在那裡。

在2017年8 月，時任參議員米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）也帶領一小隊官員，包括當時的財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）進入「諾克斯堡金庫」進行檢查。這是自1948年以來，美國第一位造訪「諾克斯堡金庫」的美國財政部長。

但對於此次訪問，美國政府僅公開了幾張模糊的黑白照片，顯示姆努欽站在金條前，但並未提供詳細報告。

台灣央行儲備黃金地點為台灣與美國。（彭博）台灣央行儲備黃金地點為台灣與美國。（彭博）

台灣政府黃金存於新店文園 

在全球央行黃金儲備中，去年第四季台灣全球排名第13、持有黃金量約422.69公噸。據報導，台灣開始儲金，起源自1949年國民政府撤退來台時，從中國運來大量黃金，市場估計約137公噸，後來這筆黃金成為台灣經濟發展的重要資本。

對於台灣儲放黃金地點，一直被列為最高機密，從未公開。 但根據報導，台灣央行的金庫叫作「文園」，位於新北市新店通往烏來的山路上的一個不起眼的營區、占地2萬多坪，有好幾座山洞，這裡有憲兵看守且管控嚴密。

台灣央行對於黃金的管理非常完善，每一塊金磚都有編號，除了每月定期檢查至少一次，也會不定時派人檢查，而台灣央行監事會在每年也會例行盤點黃金庫存2次、每屆監察院財政及經濟委員會視察1次，內部稽核非常嚴謹。

此外，市場認為台灣的黃金儲存地，還包括台北中央銀行總部金庫、台灣銀行總行金庫，以及紐約聯邦儲備銀行。至於位於高雄的台灣銀行金庫則是疑似地。

據了解，台灣中央銀行是黃金儲備的管理機構，總部內設有地下金庫，存放部分黃金儲備，這裡具備高度安全防護，金庫設有多層安保門、監控系統、還有武裝人員看守。至於台灣銀行為台灣歷史最悠久的銀行，二戰後負責管理台灣的黃金與外匯儲備。據傳，部分從中國運來的黃金，就是存放於此。

此外，為了確保台灣政府所持有的黃金安全，傳出部分黃金是存放於美國紐約聯邦儲備銀行，與德國、日本一樣。分析師指出，這樣的做法可在國際金融市場上維持流動性，也能防範並分散台海政治的風險。

另外，位於高雄的台灣銀行也是市場傳說的疑似地點，據傳這裡是黃金與重要貴重物資的備用儲存地。所持原因是高雄港作為台灣最大港口，地理位置適合戰時儲備戰略資產，可確保黃金安全。

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