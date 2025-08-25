晴時多雲

蘋果落實美國製造 攜手德儀生產成熟製程晶片

2025/08/25 11:11

外媒報導，蘋果在德儀的德州新場所生產的小晶片，是iPhone供應鏈關鍵。（彭博）外媒報導，蘋果在德儀的德州新場所生產的小晶片，是iPhone供應鏈關鍵。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國德州迎來一座重大的半導體新廠。德州儀器（TI）在此正式啟用投資額高達600億美元（約新台幣1.82兆元）的晶片工廠，蘋果成為首批進駐生產的客戶之一。外媒指出，蘋果將在此生產負責電力控制、感測器讀取與訊號處理的小晶片，而這正是iPhone正常運作的關鍵，倘若缺少關鍵晶片，整支手機將無法生產。

蘋果已確認，將在德儀德州廠生產iPhone與其他裝置必需的類比晶片與嵌入式元件，儘管這些晶片單價僅約0.4美元，既不是蘋果自行設計的高效能處理器，也不是3奈米或2奈米的尖端產品，但其作用卻極為關鍵。

據報導，雖然德儀的產線並非尖端製程，目前仍使用45至130奈米的成熟技術，但其專注於類比晶片的優勢對蘋果至關重要。據《CNBC》報導，這些晶片雖不為人熟知，卻是蘋果手機、電腦等產品能正常運作的基礎。

分析師指出，蘋果雖倚重最先進的處理器，但後者若缺乏數千顆低價卻必要的配套晶片，也無法發揮效能。

據報導，德儀這座新廠是4座新廠計畫的第一步，也是德儀在德州和猶他州7座工廠擴張版圖的一部分，目的在於強化美國本土的晶片供應，降低對海外製造的依賴，而德州新廠的落成，恰逢美中貿易摩擦升溫之際。

今年8月，美國總統川普宣布對海外生產的晶片課徵100%關稅。同日，蘋果執行長庫克宣布未來4年在美投資金額將提高至6000億美元（約新台幣18.2兆元），高於今年2月承諾的5000億美元（約新台幣15.2兆元）。

蘋果執行長庫克表示，部分投資將直接流向德州儀器位於謝爾曼、理查森和利哈伊的工廠，藉由依靠本土生產，蘋果不僅能避開高額關稅，也能鞏固供應鏈的穩定。

外媒指出，雙方合作雖然不像蘋果的尖端晶片那樣耀眼，但卻極具戰略意義。在全球貿易戰與供應鏈不確定性下，蘋果透過在謝爾曼廠投產，等於在最脆弱的一環上加上保險，這些不起眼的小晶片，正是iPhone能否成功問世的基礎。

