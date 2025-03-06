魏哲家：台積電在台計畫不但不受影響 還會加速進行

台積電董事長魏哲家（右）表示，台積電在台計畫不但不受影響，還會加速進行。（記者劉信德攝）

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魏哲家：對美投資不影響在台計畫 今年將蓋11條生產線

〔記者陳昀／台北報導〕台積電董事長魏哲家日前與美國總統川普在白宮宣布擴大對美投資，魏哲家傍晚在總統府與賴清德總統共同召開記者會，他在接受媒體提問時強調，在台計畫不但不會受影響，還會加速進行，光是研發中心人員，台灣1萬人、美國是1千人，目的是讓生產線前進；被問及如何確保台灣核心競爭力不外流，他舉例說，生產線的機器不是買冰箱，所有管路都要再改才能擴展。

賴清德總統今與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。（記者劉信德攝）

魏哲家指出，擴大對美投資是基於客戶的需求，台積電的生產線都是生產、研發同步進行，目前台灣團隊有1萬人、美國預計成立1千人團隊，目的是讓美國生產線繼續進步，不必事事回台請示，這是台積電的一貫做法。

魏哲家表示，對美擴大投資不會影響在台計畫，因為是基於二年來客戶的需求不斷增加，台積電都是基於客戶需求做所有投資計畫，是非常謹慎的，看起來數字很大，但還是不足以因應需求，因此「台灣的計畫不但不會受影響，而且會加速進行」，只怕土地不夠、人才也不夠。

對於有沒有獲得川普承諾租稅優惠等補助，魏哲家表示，坦白說，台積電只要求公平，不怕競爭，無論在哪個地方的生產線，台積電都是最棒的，都不要補助、不怕！台積電不是因為補助才去的，是因為客戶的需求，台積電能成功，就是因為跟客戶互相配合、共同努力，所以技術進步得特別快。

至於如何確保台灣核心競爭力，魏哲家說，在生產流程上，以2奈米為例，研發後必須進入大量生產的準備步驟，需要經過量的考驗才能完整、技術優化，有經驗曲線才能進步，優化後交給生產線，生產線再繼續優化，生產線的設備不像買冰箱、換一家買，改了機器後所有管路、管線都要再改，才有能耐把一個生產線擴展成兩個生產線，包含擴展到美國的生產線。

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