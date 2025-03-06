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「壯大台灣、以台灣為本」台積電赴美投資 4大戰略思維、3階段策略曝

2025/03/06 17:21

賴清德總統今與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略，強調赴美投資是壯大台灣，以台灣為本、世界為目標的全球佈局思維，背後是政府的戰略規劃，政府也會是台積電和產業的最大後盾，粉碎相關認知操作。（記者劉信德攝）賴清德總統今與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略，強調赴美投資是壯大台灣，以台灣為本、世界為目標的全球佈局思維，背後是政府的戰略規劃，政府也會是台積電和產業的最大後盾，粉碎相關認知操作。（記者劉信德攝）

〔記者陳昀／台北報導〕台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼投資美國，國內有一派意見憂心台積電恐成美積電，連帶削弱台灣戰略地位，賴清德總統今與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略，強調赴美投資是壯大台灣，以台灣為本、世界為目標的全球佈局思維，背後是政府的戰略規劃，政府也會是台積電和產業的最大後盾，粉碎相關認知操作。

台積電董事長魏哲家說明全球佈局。（記者劉信德攝）台積電董事長魏哲家說明全球佈局。（記者劉信德攝）

據了解，台積電佈局戰略思維有四大重點，首先，加碼對美投資不是「出走台灣，是壯大台灣」。魏哲家以「台灣第一人」之姿於白宮開記者會，向世界宣布重大消息，象徵台灣實力已經強大到能站上國際舞台。知情人士說，台積電是台灣過去半世紀以來，在國家支持、產官學研各界胼手胝足開創的生態系，台積電的強大也代表台灣的強大。許多在美台僑看到魏哲家站在白宮也相當感動，因這是屬於台灣人共同的榮譽，更是台美關係歷史性的時刻。

第二，以台灣為本、以世界為目標的全球佈局思維。過去台灣經貿拓展是西進南向，現在則大膽東拓北合，自信跨過太平洋。知情人士表示，此刻在AI浪潮當口，政府與台積電佈局，以台灣為關鍵支點，佈局全球、行銷全世界，要讓台灣半導體產業更強健，連帶國家經濟發展更壯大，緊扣賴清德經濟戰略，讓台灣成為最安全信賴的非紅供應鏈關鍵。

第三，產業佈局背後是政府戰略規劃。從川普總統當選至今，執政團隊與台積電管理階層都有密切聯繫，政府充分掌握海外投資案，並持續扮演關鍵角色提供協助，接下來政府也會和美方深化合作，一如賴總統過去強調「把衝擊當作歷史機遇」，在變局中掌握機會、站穩腳步，持續保持領先地位。

第四，政府是台積電和產業最大後盾，據透露，賴清德總統與魏哲家董事長共同召開記者會，堅定傳達「政府會與產業站在一起」的訊息，把關並協助台灣供應鏈赴美有更大優勢。同時也交付任務給台積電──持續在世界舞台上維持技術領先，打造冠軍國家隊。

據透露，台積電加碼投資美國，產業界多持正面態度，連日股價上揚也反映投資人信心，惟親中政權連同中共在台協力者仍持續進行認知作戰，騷擾民心，因此魏哲家一抵台，賴總統隨即召開記者會向台灣社會一一說明，背後有三階段策略。

首先，賴總統在國安高層會議承諾國防預算將達GDP 3%，率先出牌向國際社會展現台灣防衛決心，消弭在野刪凍國防預算引起的國際疑慮，落實賴總統「和平靠實力」的國家路線，未來也會逐步加大預算。

其次，為了粉碎認知操作台積電的錯誤論述。近期認知戰台積電首當其衝，賴總統在內部會議曾提及「最在乎台積電的利益就是台積電本身」，為兼顧國家與公司利益，賴總統與台積電事前密切討論、充分掌握，研擬最佳方案，並在魏哲家返國後召開記者會，直球對決。事實上，台積電海外佈局，國內外產業界人士多持正面意見，認為台積電預先為未來商機卡位，領先佈局，這將進一步鞏固台灣在全球半導體產業中的領先地位。

至於接下來第三回合，賴政府持續佈局下一階段採購及投資方案，協助台積電與周邊產業應對國際新局、佈局全球，為未來台灣供應鏈赴美打下深厚基礎。

知情人士說，不只台灣，全世界持續應對川普新政與全球關稅戰是可預見的未來，台灣勢必需要再一波波拆彈。在世界各國因此受減損與影響之際，執政團隊有掌握、有節奏、有戰略，在變局中把握機會、在機遇裡站穩腳步，展現賴清德的穩健執政，有條不紊帶領國家持續前進，讓企業根留台灣、在全球開枝散葉。

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