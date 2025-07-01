獨家》前台積電身價最高資深副總林錦坤 今正式擔任聯發科顧問

前台積電身價最高資深副總林錦坤，今正式擔任聯發科顧問。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）最高身價的前資深副總經理林錦坤，自今年4月正式退休後，竹科半導體業傳出今（1）日起正式擔任聯發科（2454）顧問，聯發科證實此事，將借重他的資安、採購、生產製造等經驗，貢獻寶貴意見。

林錦坤是台積電創業元老之一，工號48號的他，為台積電1987年創立時，第一批從工研院技轉的種子工程師，今年退休前持股台積電1萬2661張，市值超過138億元，被認為是台積電經營團隊最高身價的高階主管，超越董事長暨總裁魏哲家。

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業界本以為以林錦坤超級身價，4月退休後應該是陪家人遊山玩水，輕鬆過退休生活，沒想到近月以來，竹科業界傳出他受昔日老長官、也就是聯發科執行長蔡力行之邀，將轉赴聯發科擔任顧問職，常出現在聯發科總部大樓。聯發科證實，林錦坤今（1）日起正式擔任公司顧問職。

林錦坤在半導體業的經歷，從基層的設備工程師做起，歷練台積電最早的一廠、二廠，並負責最早8吋廠三廠的建廠，陸續擔任三廠、四廠及七廠的廠長，還有晶圓六廠、十二廠資深廠長及先進技術事業總廠長等職位，退休前幾年，主掌資安、採購重責大任。37年來，他只待過台積電一家公司，跟著台積電一路成長。

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