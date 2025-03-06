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魏哲家：對美投資不影響在台計畫 今年將蓋11條生產線

2025/03/06 17:42

賴清德總統今與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。（記者劉信德攝）賴清德總統今與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。（記者劉信德攝）

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〔記者陳昀／台北報導〕台積電董事長魏哲家日前與美國總統川普在白宮宣布擴大對美投資，魏哲家回國隨即與賴清德總統共同召開記者會。魏哲家表示，擴大對美投資是基於滿足客戶的需求，多投資1千億美元多蓋3個廠、2個高階封裝廠與1個研發中心，但在台灣的投資計畫不會受影響，今年在台灣將蓋11條生產線，且恐怕還是不足以因應需求，還想加速進行。

台積電董事長魏哲家（右）表示，在台灣的投資計畫不會受影響，今年在台灣將蓋11條生產線，且恐怕還是不足以因應需求，還想加速進行。台積電董事長魏哲家（右）表示，在台灣的投資計畫不會受影響，今年在台灣將蓋11條生產線，且恐怕還是不足以因應需求，還想加速進行。

對於外界關切台積電為何擴大對美投資，魏哲家解釋，客戶的需求永遠是最大考量，台積電目前已經（訂單）全滿、明年也滿了，後年要蓋的生產線也被預訂了，就這麼簡單，當然還有成本、人才、水電等考量，台積電和當地政府合作培育人才，同樣的道理，在台灣也跟每所大學合作，台灣政府也協助台積電，在水電、土地、人才沒有後顧之憂。

魏哲家說明，在美國多投資1000億美元，將多蓋3個廠區，2個高階封裝、1個研發中心，台積電的生產線有別於同業，在生產技術同時會持續研發、進步，不客氣地說，對手沒有這樣的功力，美國的生產線跟台灣一樣要持續前進，不需持續靠台灣的研發支援，這是台積電每條生產線的特性。

在台灣的部分，魏哲家強調，今年要蓋11條生產線，美國的1000億美元投資會不會有影響，答案是「不會」，我們繼續蓋，因為還是不夠，魏還請賴總統幫忙多找土地讓台積電蓋生產線，往後幾年還有十幾條生產線要繼續投資，但預計還是不夠。

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