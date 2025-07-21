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美股漲勢到頭？專家警告投資人恐低估關稅風險

2025/07/21 12:16

部份市場人士認為，投資人低估了已經實施的關稅所帶來的風險。（法新社資料照）部份市場人士認為，投資人低估了已經實施的關稅所帶來的風險。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街傳統觀點似乎認為，美股近期創紀錄的漲勢並未減弱，因為在關稅威脅方面，美總統川普雖然措辭激烈，但實際手段卻不強。然而，部份市場人士卻認為，投資人低估了已經實施的關稅所帶來的風險。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估，美國進口商繳納的關稅平均已躍升13％，是去年的5倍多。滙豐（HSBC）全球股票策略主管平德（Alastair Pinder）表示，關稅上調足以使企業獲利成長下降5％或更多。

標普500指數的預期本益比約為22倍，已接近後疫情時代的最高。人們擔心，今年剩餘時間裡，任何企業利潤、經濟數據若是讓人失望，都可能給新一輪反彈潑冷水。

Murphy & Sylvest Wealth Management市場策略師間資深財富顧問諾爾特（Paul Nolte）指出，由於預期的價格是基於「完美」的情境，任何失望、偏差，都將看到股票重新回調。諾爾特表示，這就像是一顆氣球在華爾街四處飄蕩，找尋一根針，但沒有人知道那根針是什麼。這根針會對高漲的股指造成多大的傷害，諾爾特認為，市場恐迎來真正的熊市，出現20％甚至更大規模的拋售。

隨著關稅開始損害企業利潤，即使是華爾街一些最直言不諱地多頭也在為動盪做準備。摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美國股票策略師威爾森（Mike Wilson）就是其中之一，威爾森目前對未來12個月的股市走勢持樂觀態度，但他也坦言，短期內企業的財測可能會比市場預期的更差，導致市場消化不良。

雖然最新一季的財報季才剛開始，但愈來愈多的消息表明，現行的關稅已經產生了影響，企業面臨廣泛的關稅，包括10％的基準關稅，以及川普對中國徵收20％的額外關稅等。幾家受到關稅、經濟影響的大型公司將在本週公佈最新財報。

從更廣泛的層面來看，有跡象表明關稅可能已經體現在經濟數據當中。週二公佈的通膨數據顯示，6月核心消費者物價指數（CPI）漲幅加速，家具、服裝等受到關稅明顯影響的領域表明，企業開始將更高的成本轉嫁給消費者。

彭博經濟研究預估，與不增關稅的情況相比，目前的關稅稅率將導致美國經濟在未來2到3年萎縮約1.6％。經濟學家預估，消費者物價最終將漲0.9％。

距離川普設定的8月1日期限進入最後倒數，整體關稅水準仍有可能大幅上升，瑞銀（UBS）首席策略師巴韋賈（Bhanu Baweja）表示，忽視這些關稅繼續前進是，錯誤的反應。當通膨影響顯現，衝擊到實際可支配收入時，市場就會開始看到這一點。

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