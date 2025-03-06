威宏去年每股賺11.12元 每股將配現金6.5元

精品包袋及運動裝備製造商威宏（8442）公告2024年合併營收為83億元，年增5.26%；稅後淨利7.4億元，年增20.62%，每股盈餘11.12元，連續3年賺逾一個股本。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精品包袋及運動裝備製造商威宏（8442）公告2024年合併營收為83億元，年增5.26%；稅後淨利7.4億元，年增20.62%，每股盈餘11.12元，連續3年賺逾一個股本。

威宏董事會今天也通過2024年盈餘分配案，每股將配發現金股利6.5元，以威宏今天收盤價111.5元計算，現金殖利率約5.83%。

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威宏指出，2024年受惠巴黎奧運帶動運動及跨境旅遊市場消費熱度，整體輕奢精品及運動相關市場買氣回溫，加上客戶持續轉移訂單至東南亞一帶效益持續，挹注營收穩健成長。

因應歐美客戶產能移轉政策，威宏於越南、泰國、柬埔寨等地均設有據點，受到美國總統川普提高關稅政策影響，轉單效益逐年顯著，威宏規劃未來中國生產將以接單研發及境内需求為主，目標東南亞地區營收比重貢獻提升至7成。

越南德御廠具備高技術門檻的高爾夫球袋生產技術，過往主要集中於中國生產的訂單已陸續轉移至越南，隨著客戶市場滲透率持續提升，上半年稼動率已接近滿載，公司將視實際訂單需求規劃承租新廠房，逐步擴增生產規模。

柬埔寨為集團最大生產、吞吐轉運調度中心，旗下子公司威保柬埔寨廠已於去年12月正式落成啟用並投入試產，主要用作生產運動手套護具等週邊配件，待NIKE完成驗廠後正式放量生產。

展望2025年，威宏對全年營運維持審慎樂觀態度，即便川普關稅政策反覆導致全球地緣政治不確定性增加，惟全球運動風氣盛行、旅遊出行需求仍然熱絡，運動、輕奢精品等汰換需求將可望延續。

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