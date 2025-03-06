晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

威宏去年每股賺11.12元 每股將配現金6.5元

2025/03/06 17:40

精品包袋及運動裝備製造商威宏（8442）公告2024年合併營收為83億元，年增5.26%；稅後淨利7.4億元，年增20.62%，每股盈餘11.12元，連續3年賺逾一個股本。 （記者楊雅民攝）精品包袋及運動裝備製造商威宏（8442）公告2024年合併營收為83億元，年增5.26%；稅後淨利7.4億元，年增20.62%，每股盈餘11.12元，連續3年賺逾一個股本。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精品包袋及運動裝備製造商威宏（8442）公告2024年合併營收為83億元，年增5.26%；稅後淨利7.4億元，年增20.62%，每股盈餘11.12元，連續3年賺逾一個股本。

威宏董事會今天也通過2024年盈餘分配案，每股將配發現金股利6.5元，以威宏今天收盤價111.5元計算，現金殖利率約5.83%。

威宏指出，2024年受惠巴黎奧運帶動運動及跨境旅遊市場消費熱度，整體輕奢精品及運動相關市場買氣回溫，加上客戶持續轉移訂單至東南亞一帶效益持續，挹注營收穩健成長。

因應歐美客戶產能移轉政策，威宏於越南、泰國、柬埔寨等地均設有據點，受到美國總統川普提高關稅政策影響，轉單效益逐年顯著，威宏規劃未來中國生產將以接單研發及境内需求為主，目標東南亞地區營收比重貢獻提升至7成。

越南德御廠具備高技術門檻的高爾夫球袋生產技術，過往主要集中於中國生產的訂單已陸續轉移至越南，隨著客戶市場滲透率持續提升，上半年稼動率已接近滿載，公司將視實際訂單需求規劃承租新廠房，逐步擴增生產規模。

柬埔寨為集團最大生產、吞吐轉運調度中心，旗下子公司威保柬埔寨廠已於去年12月正式落成啟用並投入試產，主要用作生產運動手套護具等週邊配件，待NIKE完成驗廠後正式放量生產。

展望2025年，威宏對全年營運維持審慎樂觀態度，即便川普關稅政策反覆導致全球地緣政治不確定性增加，惟全球運動風氣盛行、旅遊出行需求仍然熱絡，運動、輕奢精品等汰換需求將可望延續。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財