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日本慘吞多1％關稅！日股搭大怒神急速紅翻黑

2025/07/09 10:07

日股今（8）日以上漲253.99點開盤，但隨後突然急墜翻黑。示意圖。（法新社資料照）日股今（8）日以上漲253.99點開盤，但隨後突然急墜翻黑。示意圖。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對日、韓等14國最新課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用，而在這14國當中，只有日本和馬來西亞的關稅相較4月時多了1%，而川普表示，對等關稅的最後期限是8月1日，仍有談判空間，日股今（9）日以上漲253.99點開盤，但隨後突然急墜翻黑。

日經指數昨（9）日收39688.81點，今日以上漲253.99點、報39942.80點開盤，隨後賣壓湧入，指數急遭下殺翻黑，約台北時間10點半左右下跌115.47點，低見39573.34點。

截至台北時間9點49分，日經指數下跌35.11點、0.09%，暫報39653.70點。

石破茂8日稱，美日之間的談判仍有一些問題無法達成一致，尚未達成協議，這是因為日本避免輕易妥協，而是持續進行艱難的談判，同時也指出雙方討論仍有進展，像是通知信中的關稅稅率並非川普總統先前宣布的30%或35%，而是幾乎保持不變，且談判期限也被延長至8月1日。

石破茂表示，日本將繼續與美方談判，力爭達成對日美雙方均有利的協議，並能維護日本國家利益。

石破茂上述言論掀起議論，日媒引述政府官員看法，對於接下來的談判並不看好。

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